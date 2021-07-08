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Galatasaray U-19, Kasımpaşa U-19'u uzatmada yendi ve finale çıktı!

08.07.2021 22:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF U19 Elit Gelişim Süper Ligi Play-Off yarı final maçında Galatasaray, Kasımpaşa U-19'u uzatma sonunda 1-0 mağlup etti ve finale yükseldi.

Galatasaray U-19, Kasımpaşa U-19'u uzatmada yendi ve finale çıktı!

TFF U19 Elit Gelişim Süper Ligi Play-Off yarı final mücadelesinde Galatasaray, Kasımpaşa U-19 ile karşı karşıya geldi.

Antalya Emirhan Otel Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın 90 dakikası 0-0 sonuçlandı. Uzatmaya giden karşılaşmayı Galatasaray U-19 1-0 kazandı ve finale yükseldi.

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Galatasaray Ludwig Augustinsson ile masadaGalatasaray Ludwig Augustinsson ile masada

Sarı - kırmızılılara galibiyeti getiren golü 105. dakikada penaltıdan Bartuğ Elmaz kaydetti.

Galatasaray, Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasının galibiyle 13 Temmuz'da Final'de karşılaşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Kasımpaşa
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