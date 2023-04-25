Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, Beşiktaş derbisi öncesi saçlarını tekrar boyadı! Yeni tarzı gündem oldu

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Galatasaray son oynadığı Karagümrük mücadelesinden 3-3'lük beraberlikle ayrılırken şampiyonluk yarışında yara almıştı.

DERBİYE ÖZEL HAMLE

Sarı-Kırmızılılar'da ligin 32. haftasında oynayacakları Beşiktaş derbisi öncesi yaşanan bu puan kaybı moralleri bozarken, Arjantinli yıldız Mauro Icardi kaçırdığı penaltıyla gündem olurken, golcü oyuncudan derbi öncesi özel bir hamle geldi.

SAÇLARINI TEKRAR BOYADI

Karşılaşmanın oynanmasına az bir süre kala 30 yaşındaki golcü saçlarını kestirirken, tercih ettiği saç rengi ile gündem oldu.

İLK MAÇTA DA BOYAMIŞTI

Sezonun ilk yarısında oynanan Beşiktaş derbisi öncesinde de saçlarını kestiren ve sarıya boyatan Icardi, karşılaşmada 2 gol atarken 3 puanı takımına getirmişti. Yıldız oyuncu bu karşılaşma öncesinde de saçlarını tekrar sarıya boyadı.

????Icardi, Beşiktaş derbisi öncesi saçını yeniden sarıya boyadı. pic.twitter.com/NbJ08O2Ks9 — Mynet Spor (@mynetspor) April 25, 2023



