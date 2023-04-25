SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, Beşiktaş derbisi öncesi saçlarını tekrar boyadı! Yeni tarzı gündem oldu

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, Beşiktaş derbisi öncesi saçlarını tekrar boyadı! Yeni tarzı gündem oldu

25.04.2023 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray zorlu karşılaşmanın hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Mücadeleye ilk 11'de başlaması beklenen Arjantinli golcü Mauro Icardi'den karşılaşmanın oynanmasına kısa bir süre kala flaş bir hamle geldi. Yıldız oyuncu saçını derbiye özel boyarken yeni hali sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, Beşiktaş derbisi öncesi saçlarını tekrar boyadı! Yeni tarzı gündem oldu
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Galatasaray son oynadığı Karagümrük mücadelesinden 3-3'lük beraberlikle ayrılırken şampiyonluk yarışında yara almıştı.

DERBİYE ÖZEL HAMLE

55ae5926e9b04f7fbd625f44ad78f9be

Sarı-Kırmızılılar'da ligin 32. haftasında oynayacakları Beşiktaş derbisi öncesi yaşanan bu puan kaybı moralleri bozarken, Arjantinli yıldız Mauro Icardi kaçırdığı penaltıyla gündem olurken, golcü oyuncudan derbi öncesi özel bir hamle geldi.

SAÇLARINI TEKRAR BOYADI

galatasaray-a-mauro-icardi-den-kotu-haber

Karşılaşmanın oynanmasına az bir süre kala 30 yaşındaki golcü saçlarını kestirirken, tercih ettiği saç rengi ile gündem oldu.

İLK MAÇTA DA BOYAMIŞTI

FgyiswqWQAACTKR

Sezonun ilk yarısında oynanan Beşiktaş derbisi öncesinde de saçlarını kestiren ve sarıya boyatan Icardi, karşılaşmada 2 gol atarken 3 puanı takımına getirmişti. Yıldız oyuncu bu karşılaşma öncesinde de saçlarını tekrar sarıya boyadı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Camia ayağa kalktı! F.Bahçe Kerem'in menajeriyle görüştü ve o teklifi yaptıCamia ayağa kalktı! F.Bahçe Kerem'in menajeriyle görüştü ve o teklifi yaptı
'Panenka' sonrası duyurdular! Kalmak istiyorum diyordu ama... İşte Icardi'nin yeni takımı'Panenka' sonrası duyurdular! Kalmak istiyorum diyordu ama... İşte Icardi'nin yeni takımı
Okan Buruk ve Pirlo'yu hakemler ayırdı!Okan Buruk ve Pirlo'yu hakemler ayırdı!
Anahtar Kelimeler:
Derbi son dakika beşiktaş galatasaray icardi Süper Lig süper li

En Çok Okunan Haberler

"Maaşları 25 bin lirayı buldu" diyerek açıkladı! Atama tarihi...

"Maaşları 25 bin lirayı buldu" diyerek açıkladı! Atama tarihi...

İlçenin ‘en değerli arazisini’ alan Arap yatırımcıya kötü haber!

İlçenin ‘en değerli arazisini’ alan Arap yatırımcıya kötü haber!

Çakar ve Toroğlu'ndan Kadir Sağlam'a eleştiri!

Çakar ve Toroğlu'ndan Kadir Sağlam'a eleştiri!

Gomis nasıl affedildi? Perde arkası...

Gomis nasıl affedildi? Perde arkası...

Rıdvan Dilmen'den canlı yayında Jorge Jesus'a salvolar!

Rıdvan Dilmen'den canlı yayında Jorge Jesus'a salvolar!

'Süper Lig devi, transferi bitiriyor'

'Süper Lig devi, transferi bitiriyor'

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

“22 milyonda bir ihtimal” demişlerdi! Köpeği sayesinde hayatta kaldı

“22 milyonda bir ihtimal” demişlerdi! Köpeği sayesinde hayatta kaldı

Cinsel organları, burunları ve ağızları kesilmiş halde bulundular

Cinsel organları, burunları ve ağızları kesilmiş halde bulundular

Fiyat performans ürünü kablosuz kulaklık arayanlar buraya! 1000 TL altı modelleri seçtik

Fiyat performans ürünü kablosuz kulaklık arayanlar buraya! 1000 TL altı modelleri seçtik

Mecliste ‘pembe topuklu ayakkabı’ protestosu

Mecliste ‘pembe topuklu ayakkabı’ protestosu

Altı eşiyle aynı anda uyumak için öyle bir şey yaptı ki...

Altı eşiyle aynı anda uyumak için öyle bir şey yaptı ki...

Ayakkabıdan yağmurluğa, terlikten şapkaya ünlü markaların en çok satan ürünleri

Ayakkabıdan yağmurluğa, terlikten şapkaya ünlü markaların en çok satan ürünleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.