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Galatasaray'ın golü ofsayt mı? Kadir Sağlam'a Fenerbahçe taraftarından tepki! Penaltı... İşte hakemlerin yorumları

04.02.2025 08:10
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Süper Lig'de neredeyse her Fenerbahçe ve Galatasaray maçından sonra karşılaşmanın hakemi tartışılıyor. İki taraf arasındaki gerginlik seviyesi yüksek boyutlara ulaştı, Fenerbahçe maçının ardından Galatasaray; sarı kırmızılıların maçının ardından ise Fenerbahçe resmi açıklama yapıyor. Gaziantep'ten yeni transferi Ahmed Kutucu'nun golüyle 3 puanla dönen Galatasaray'ın attığı golün ofsayt olup olmadığı çok tartışıldı.

Galatasaray'ın golü ofsayt mı? Kadir Sağlam'a Fenerbahçe taraftarından tepki! Penaltı... İşte hakemlerin yorumları

Ahmed Kutucu'nun topa vurduğu sırada Roland Sallai'nin ofsaytta olduğu ve kaleci Burak'ın görüş açısını kapattığı ileri sürüldü. Gaziantep FK oyuncuları da başkanı da maçtan sonra itirazda bulundu. Eski hakemler, maçın ardından bu pozisyonu yorumladı.

Karşılaşmanın ilk yarısında sağdan gelen ortada Muslera'nın müdahalesi sonrası Davidson'un topa elle müdahele ettiği de dün akşamki iddialardan biriydi. Karşılaşma devam ederken bu pozisyon da çok tartışıldı. Yine hakem hocaları bu pozisyonu da yorumladı.

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BEİN TRİO'DAN OFSAYT YORUMU: GALATASARAY'IN GOLÜ NİZAMİ Mİ?

SORU: AHMED KUTUCU'NUN ATTIĞI GOLDE SALLAİ OFSAYT MI?

Bahattin Duran: Coğrafi olarak Ahmed Kutucu topa vurduğu anda Sallai ofsayt pozisyonunda. Pozisyonda ihlal olması için ofsayt olan Sallai'ye topun temas etmesi lazım, top temas etmiyor. Onun dışında kalecinin görüş alanında mı, topu görmesini engelliyor mu, kalecinin görüş açısını Sallai etkilemedi. Son olarak Sallai çok hafif, top kendisine temas etmesin diye toptan kaçıyor. Bir aksiyonda bulunuyor. Bu yaptığı aksiyon kaleciyi etkiliyor mu? Etkilemiyor. Galatasaray'ın golü temiz, nizami bir gol.

Deniz Çoban: Bahattin Duran güzel izah etti. Kaleciyle Sallai aynı hatta değil. Ufak aksiyondan etkilenecek durum yok. Aklıma ofsayt gelmez. Top Sallai'ye temas etmedi. Gol nizami.

Bülent Yıldırım: Benim açımdan bu golde kalecinin etkilenmesi söz konusu değil. Topa temas olmadığı için gol temiz.

BEİN TRİO'DAKİ 3 HAKEM DE OFSAYTIN SÖZ KONUSU OLMADIĞINI İFADE ETTİ

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GAZİANTEP PENALTI BEKLEDİ HAKEM KADİR SAĞLAM DEVAM DEDİ

SORU: İLK YARIDAKİ POZİSYONDA DAVİDSON'UN MÜDAHALESİ PENALTI MI?**

Deniz Çoban: Elle oynamalar, her zaman tartışılır. Elle oynamalarda pozisyonu ne kadar yavaşlatırsanız o kadar penaltıya gidersiniz. Eli omuz hizasına kadar kalkmış, omuz hizası veya üzerinde elle oynamış. Bunu bu şekilde durdurursanız, o anda, top Muslera'dan sekti, ele geldi, bu penaltı, çünkü penaltı. Ancak, fotoğraftan bakmayacağız. Elle oynamanın kriterleri var. Takım arkadaşının bilerek oynadığı top eline gelmiyor. Muslera bilerek oynamıyor, Muslera'dan sekiyor. Öbür kriterler devreye giriyor. Kısa mesafeden seken top oyuncunun eline geliyor. Elleri doğal konumda mı? Top eline doğru gelirken, Muslera'dan sekince elleri doğal konumda. Sonrasındaki pozisyonda kısa mesafeden gelen beklenmeyen bir top. Top mu ele geliyor, el mi topa gidiyor? Top oyuncunun eline gidiyor. Top eline gelmesin diye elini kaçırıyor. Biraz daha fırsatı olsa, imkanı olsa temas etmeden elini kurtaracak. Elle oynama gayreti yok. Hakemle aynı kanaatteyim. Elle oynama yok. Devam kararı doğru.

Bahattin Duran: Devam kararı doğru. Davinson, elini kaçırmak için her şeyi yapıyor, toptan kaçmak için elini kaldırıyor. Beklenmeyen topta önce eli doğaldı, elleri açık değildi. Şüphem yok, devam kararı doğru.

Bülent Yıldırım: Devam kararı doğru.

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BEİN TRİO'DAKİ 3 HAKEM DE DAVİDSON POZİSYONUNDA OYUNUN DEVAM ETMESİ GEREKTİĞİNİ İFADE ETTİ.

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ERMAN TOROĞLU "PENALTI" DEDİ!

Ekol TV'de Gaziantep - Galatasaray maçını yorumlayan Erman Toroğlu ise net bir şekilde Davidson'un topla bilerek oynadığını ve pozisyonun penaltı olarak yorumlanması gerektiğini ifade etti! Toroğlu; 'Muslera'nın hareketi sonrası Davidson'un eli direkt olarak topa gidiyor bu pozisyon net penaltı' dedi.

Tartışmalı pozisyonlar hakkında ne düşünüyorsunuz?

Galatasaray'ın golünde ofsayt yok
Galatasaray'ın golünde ofsayt var hakemler atladı
Davidson'un müdahalesinde el nizami, penaltı yok
Davidson'un müdahalesi penaltı

Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe galatasaray Kadir Sağlam
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