Galatasaray'ın golüne ofsayt tepkisi!

Galatasaray sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı. Karşılaşmada ilk yarının sonlarına gelinirken Morutan'ın attığı goldeki ofsayt şüphesi sosyal medyada gündem konusu oldu.
Geçtiğimiz gün Hatayspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelmiş ve Mehmet Topal'ın attığı gol ofsayt sebebiyle iptal edilmişti. İptalin nedeni ise Montero'nun kalecinin görüşünü kapattığı yönündeydi. Morutan'ın attığı golde de Victor Nelsson'un Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç'in önünü kapatması sosyal medyada ofsayt tartışmasına konu oldu.
(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)
Okuyucu Yorumları 0 yorum