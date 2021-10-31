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Galatasaray'ın golüne ofsayt tepkisi!

31.10.2021 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Morutan'ın duraklama anlarında attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Genç oyuncunun attığı goldeki ofsayt şüphesi sosyal medyada gündem konusu oldu. İşte detaylar...

Galatasaray'ın golüne ofsayt tepkisi!
Mehmet Topal

Mehmet Topal

TR Türkiye
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Galatasaray sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı. Karşılaşmada ilk yarının sonlarına gelinirken Morutan'ın attığı goldeki ofsayt şüphesi sosyal medyada gündem konusu oldu.

BEŞİKTAŞ'A OFSAYT VERMİŞLERDİ

Geçtiğimiz gün Hatayspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelmiş ve Mehmet Topal'ın attığı gol ofsayt sebebiyle iptal edilmişti. İptalin nedeni ise Montero'nun kalecinin görüşünü kapattığı yönündeydi. Morutan'ın attığı golde de Victor Nelsson'un Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç'in önünü kapatması sosyal medyada ofsayt tartışmasına konu oldu.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN İPTAL EDİLEN GOLÜ

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(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Mehmet Topal Francisco Montero Olimpiu Morutan Victor Nelsson
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