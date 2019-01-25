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Galatasaray'ın Göztepe maçı kamp kadrosu belli oldu

GALATASARAY HABERLERİ  | 25.01.2019 17:50 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Göztepe'yle karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Yeni transfer Semih Kaya da kadroda yer aldı.

Galatasaray'ın Göztepe maçı kamp kadrosu belli oldu

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Fatih Terim'in İzmir kadrosuna şu isimleri aldığı belirtildi:

Fernando Muslera, Mariano Filho, Maicon Roque, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Semih Kaya, Emre Taşdemir, Marcao, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli.

Öte yandan karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı takım, özel uçakla İzmir'e gitti.

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Galatasaray Göztepe semih kaya

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Transferler nerede ???
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