Galatasaray'ın gözü Ademola Lookman'da: Devre arası transfer hamlesi

Okan Buruk'un yaz aylarında çok istediği yıldız oyuncu için sarı-kırmızılılar Ocak ayında yeniden girişimde bulunacak

Galatasaray, 2025-2026 sezonunda hem Süper Lig'de üst üste dördüncü şampiyonluğa ulaşmak hem de Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir performans sergilemek amacıyla transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılı yönetim, yaz transfer döneminde kadroya katılamayan Ademola Lookman'ı devre arasında transfer etmek için harekete geçti.

YAZIN OLMAMIŞTI! KIŞ İÇİN TEKRAR GÖRÜŞÜLÜYOR

Yaz aylarında Atalanta forması giyen Nijeryalı kanat oyuncusu için girişimlerde bulunan Galatasaray, oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle transferi gerçekleştirememişti. Ancak Okan Buruk'un ısrarı üzerine yönetim, Lookman transferini yeniden gündemine aldı. Sarı-kırmızılı scout ekibinin oyuncuyu yakından takip ettiği ve performansından memnun olduğu belirtiliyor. Galatasaray yönetiminin, devre arası transfer döneminde Atalanta ile masaya oturarak Lookman için resmi teklif yapması bekleniyor. Transferin gerçekleşmesi halinde Lookman, Galatasaray'ın hücum hattına önemli bir katkı sağlayacak. Hızlı, teknik ve skorer özellikleriyle dikkat çeken Lookman, Okan Buruk'un taktik anlayışına da uygun bir oyuncu olarak görülüyor.

EN BÜYÜK ENGEL: BONSERVİS

Transferin önündeki en büyük engel ise oyuncunun bonservis bedeli. Atalanta'nın Lookman için yüksek bir bonservis bedeli talep etmesi beklenirken, Galatasaray yönetiminin bu bedeli aşağı çekmek için pazarlık yapacağı ifade ediliyor. Ayrıca, oyuncunun maaş beklentisi de transferin gerçekleşmesinde belirleyici olacak. Galatasaray yönetiminin, bütçe sınırları içerisinde kalarak Lookman transferini tamamlamaya çalışacağı belirtiliyor.

Galatasaray'ın Lookman transferi için Avrupa'daki diğer kulüplerle de rekabet etmesi bekleniyor. Oyuncunun performansının yükselmesiyle birlikte birçok kulübün de radarına girdiği ve transfer için girişimlerde bulunabileceği ifade ediliyor. Ancak Galatasaray yönetiminin, Okan Buruk'un isteği doğrultusunda transferde ısrarcı olacağı ve Lookman'ı kadrosuna katmak için tüm imkanları seferber edeceği belirtiliyor. Transferin gerçekleşmesi durumunda Galatasaray'ın hücum hattı daha da güçlenecek ve sarı-kırmızılılar, hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde daha iddialı bir konuma gelecek. Galatasaray taraftarları da Lookman transferinin gerçekleşmesini heyecanla bekliyor.

Galatasaray'ın Ademola Lookman transferi, devre arası transfer döneminin en çok konuşulacak konularından biri olmaya aday. Sarı-kırmızılı yönetimin, Okan Buruk'un ısrarı üzerine bu transferi gerçekleştirmek için yoğun çaba harcayacağı ve transferin sonucunun merakla beklendiği ifade ediliyor.