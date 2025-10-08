SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'ın gözü Ademola Lookman'da: Devre arası transfer hamlesi

Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefiyle kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi. Teknik direktör Okan Buruk'un yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Ademola Lookman için devre arasında yeniden girişimlere başlanacağı öğrenildi.

Galatasaray'ın gözü Ademola Lookman'da: Devre arası transfer hamlesi
Ademola Lookman

Ademola Lookman

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Atalanta
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Okan Buruk'un yaz aylarında çok istediği yıldız oyuncu için sarı-kırmızılılar Ocak ayında yeniden girişimde bulunacak

Galatasaray, 2025-2026 sezonunda hem Süper Lig'de üst üste dördüncü şampiyonluğa ulaşmak hem de Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir performans sergilemek amacıyla transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılı yönetim, yaz transfer döneminde kadroya katılamayan Ademola Lookman'ı devre arasında transfer etmek için harekete geçti.

YAZIN OLMAMIŞTI! KIŞ İÇİN TEKRAR GÖRÜŞÜLÜYOR

Galatasaray ın gözü Ademola Lookman da: Devre arası transfer hamlesi 1

Yaz aylarında Atalanta forması giyen Nijeryalı kanat oyuncusu için girişimlerde bulunan Galatasaray, oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle transferi gerçekleştirememişti. Ancak Okan Buruk'un ısrarı üzerine yönetim, Lookman transferini yeniden gündemine aldı. Sarı-kırmızılı scout ekibinin oyuncuyu yakından takip ettiği ve performansından memnun olduğu belirtiliyor. Galatasaray yönetiminin, devre arası transfer döneminde Atalanta ile masaya oturarak Lookman için resmi teklif yapması bekleniyor. Transferin gerçekleşmesi halinde Lookman, Galatasaray'ın hücum hattına önemli bir katkı sağlayacak. Hızlı, teknik ve skorer özellikleriyle dikkat çeken Lookman, Okan Buruk'un taktik anlayışına da uygun bir oyuncu olarak görülüyor.

EN BÜYÜK ENGEL: BONSERVİS

Galatasaray ın gözü Ademola Lookman da: Devre arası transfer hamlesi 2

Transferin önündeki en büyük engel ise oyuncunun bonservis bedeli. Atalanta'nın Lookman için yüksek bir bonservis bedeli talep etmesi beklenirken, Galatasaray yönetiminin bu bedeli aşağı çekmek için pazarlık yapacağı ifade ediliyor. Ayrıca, oyuncunun maaş beklentisi de transferin gerçekleşmesinde belirleyici olacak. Galatasaray yönetiminin, bütçe sınırları içerisinde kalarak Lookman transferini tamamlamaya çalışacağı belirtiliyor.

Galatasaray'ın Lookman transferi için Avrupa'daki diğer kulüplerle de rekabet etmesi bekleniyor. Oyuncunun performansının yükselmesiyle birlikte birçok kulübün de radarına girdiği ve transfer için girişimlerde bulunabileceği ifade ediliyor. Ancak Galatasaray yönetiminin, Okan Buruk'un isteği doğrultusunda transferde ısrarcı olacağı ve Lookman'ı kadrosuna katmak için tüm imkanları seferber edeceği belirtiliyor. Transferin gerçekleşmesi durumunda Galatasaray'ın hücum hattı daha da güçlenecek ve sarı-kırmızılılar, hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde daha iddialı bir konuma gelecek. Galatasaray taraftarları da Lookman transferinin gerçekleşmesini heyecanla bekliyor.

Galatasaray'ın Ademola Lookman transferi, devre arası transfer döneminin en çok konuşulacak konularından biri olmaya aday. Sarı-kırmızılı yönetimin, Okan Buruk'un ısrarı üzerine bu transferi gerçekleştirmek için yoğun çaba harcayacağı ve transferin sonucunun merakla beklendiği ifade ediliyor.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Pascal Nouma: ‘‘Koridorda Hagi'yi tokatladım...’’Pascal Nouma: ‘‘Koridorda Hagi'yi tokatladım...’’
Futbol dünyasının yeni kartı; Yeşil kart! İlk kez denendiFutbol dünyasının yeni kartı; Yeşil kart! İlk kez denendi
Anahtar Kelimeler:
transfer Okan Buruk Atalanta BC son dakika galatasaray Ademola Lookman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.