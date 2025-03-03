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Galatasaray'ın gündeminde yer alan İlkay Gündoğan için hareketli saatler! Taraflar masaya oturdu... İşte detaylar

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
03.03.2025 20:45
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İsmi transfer dönemlerinde sıkça Galatasaray'la anılan İlkay Gündoğan hakkında flaş bir transfer söylentisi ortaya atıldı. Gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, gelecek sezon Manchester City ile olan sözleşmesi sona erecek Türk asıllı Alman yıldız ile 1 yıl daha anlaşma sağlanacak.

Galatasaray'ın gündeminde yer alan İlkay Gündoğan için hareketli saatler! Taraflar masaya oturdu... İşte detaylar
İlkay Gündoğan

İlkay Gündoğan

ALM Almanya
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Manchester City
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Bu gelişme ile birlikte Galatasaray tarafı nasıl bir reaksiyon gösterecek merak konusu. Sarı-kırmızılıların İlkay için girişimlerde bulunduğu ve sezon sonunda kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu öne sürülmüştü.

TRANSFERİ ZORLAŞTI

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Manchester City ile tecrübeli futbolcu arasında gerçekleştirilen resmi görüşmelerin olumlu şekilde ilerlediği aktarıldı. Bu durumda Galatasaray'ın İlkay'ın transferi için işi biraz daha zorlaşmış oldu. Sarı-Kırmızılılar İlkay Gündoğan'ı sezon sonu kadrosuna katmak isterse Manchester City'e bonservis bedeli ödemek zorunda kalabilir.

DEĞERİ 10 MİLYON EURO

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Manchester City ile sözleşme yenilemek için anlaşma aşamasında olan Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın bonservis bedeli 10 milyon Euro. Galatasaray'ın transfer etmesi takdirde bu parayı sadece tecrübeli oyuncunun bonservisi için ayırmak zorunda kalabilir. Yaz transfer döneminde neler olacak adeta merak konusu.

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Anahtar Kelimeler:
transfer İlkay Gündoğan galatasaray
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