Galatasaray'ın gündemindeki futbolcu Pajtim Kasami

Galatasaray'da hedef Pajtim Kasami. Oyuncunu boşta olması avantaj olarak gözükürken, Galatasaray'ın bu transferdeki rakibi Valencia ve Nice. Oyuncunu eski takımı Olympiakos'a da dönme olasılığı var. Futbolcunun menajeri ise Jorge Mendes.
Galatasaray'ın Mendes ile başta Falcao transferi olmak üzere pek çok oyuncunun transferi nedeniyle ilişkilerini koruyor.
Pajtim Kasami, 1992 yılında İsviçre'de dünyaya geldi. Merkez orta sahada görev yapan Makedon asıllı İsviçreli futbolcu Winterthur'un altyapısında futbola başladı. Kariyerinde Liverpool U18, Lazio U19, Palermo, Luzern, Fulham, Olimpiakos gibi takımların da formasını giyen Kasami son olarak Sion'da oynuyordu. Toplamda 314 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu 53 gol ve 35 asistlik performans sergiledi.
(AJANSSPOR)
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