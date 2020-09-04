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Galatasaray'ın gündemindeki futbolcu Pajtim Kasami

GALATASARAY HABERLERİ  | 04.09.2020 10:13 | Son Güncelleme

Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray, son olarak İsviçre'de Sion forması giyen Makedon kökenli Pajtim Kasami'yi gündemine aldı.

Galatasaray'ın gündemindeki futbolcu Pajtim Kasami

Galatasaray'da hedef Pajtim Kasami. Oyuncunu boşta olması avantaj olarak gözükürken, Galatasaray'ın bu transferdeki rakibi Valencia ve Nice. Oyuncunu eski takımı Olympiakos'a da dönme olasılığı var. Futbolcunun menajeri ise Jorge Mendes.

Galatasaray'ın Mendes ile başta Falcao transferi olmak üzere pek çok oyuncunun transferi nedeniyle ilişkilerini koruyor.

PAJTİM KASAMİ KİMDİR?

Pajtim Kasami, 1992 yılında İsviçre'de dünyaya geldi. Merkez orta sahada görev yapan Makedon asıllı İsviçreli futbolcu Winterthur'un altyapısında futbola başladı. Kariyerinde Liverpool U18, Lazio U19, Palermo, Luzern, Fulham, Olimpiakos gibi takımların da formasını giyen Kasami son olarak Sion'da oynuyordu. Toplamda 314 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu 53 gol ve 35 asistlik performans sergiledi.

(AJANSSPOR)

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