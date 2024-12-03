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Galatasaray’ın hedefindeki iki transferi duyurdu! "Vakit kaybetmeden görüşmeler başlayacak"

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
03.12.2024 22:02
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Son olarak taraftarı önünde Eyüpspor ile berabere kalan Galatasaray'da, kış transfer dönemi yaklaşırken transfer çalışmaları hız kazandı. Hem Süper Lig hem de Avrupa'da yoluna devam eden sarı-kırmızılıların gözleri, yapılacak bir stoper transferine çevrildi.

Galatasaray’ın hedefindeki iki transferi duyurdu! "Vakit kaybetmeden görüşmeler başlayacak"

Bu sezon istikrarsız bir performans sergileyen Victor Nelsson'un yanı sıra Abdülkerim Bardakçı'nın son oynanan Eyüpspor mücadelesinde ciddi bir sakatlık yaşaması Galatasaray'a savunma transferinde hız kazandırdı.

"VAKİT KAYBETMEDEN GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK"

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Galatasaray'ın ilk hedefinin, Victor Nelsson'u 10-12 milyon Euro arasında bir bonservis bedeliyle satmak olduğunu belirten ünlü gazeteci Ali Naci Küçük, "Cenk Özkaçar, Ahmetcan Kaplan gibi yerli oyuncuların da bulunduğu stoper alternatifleri için görüşmelere vakit kaybetmeden başlanacak." şeklinde konuştu.

OKAN BURUK'A RAPOR SUNULACAK

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Öte yandan sarı - kırmızılıların scourt ekibi, Cenk Özkaçar ve Ahmetcan Kaplan ile ilgili ekstra bir çalışma yapacaklar. Scoutlar, çalışmalarının ardından teknik direktör Okan Buruk'a rapor sunulacak.

Anahtar Kelimeler:
Abdülkerim Bardakcı Victor Nelsson Ahmetcan Kaplan galatasaray
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