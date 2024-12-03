Galatasaray’ın hedefindeki iki transferi duyurdu! "Vakit kaybetmeden görüşmeler başlayacak"

Bu sezon istikrarsız bir performans sergileyen Victor Nelsson'un yanı sıra Abdülkerim Bardakçı'nın son oynanan Eyüpspor mücadelesinde ciddi bir sakatlık yaşaması Galatasaray'a savunma transferinde hız kazandırdı.

"VAKİT KAYBETMEDEN GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK"

Galatasaray'ın ilk hedefinin, Victor Nelsson'u 10-12 milyon Euro arasında bir bonservis bedeliyle satmak olduğunu belirten ünlü gazeteci Ali Naci Küçük, "Cenk Özkaçar, Ahmetcan Kaplan gibi yerli oyuncuların da bulunduğu stoper alternatifleri için görüşmelere vakit kaybetmeden başlanacak." şeklinde konuştu.

OKAN BURUK'A RAPOR SUNULACAK

Öte yandan sarı - kırmızılıların scourt ekibi, Cenk Özkaçar ve Ahmetcan Kaplan ile ilgili ekstra bir çalışma yapacaklar. Scoutlar, çalışmalarının ardından teknik direktör Okan Buruk'a rapor sunulacak.