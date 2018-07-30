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Galatasaray'ın hocası Fatih Terim'in gözü Fenerbahçe'nin yıldızı Valbuena'da

GALATASARAY HABERLERİ  | 30.07.2018 14:42 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in çok konuşulan "Büyük kulüpler kendi arasında transfer yapabilmeli" sözünün altında yatan ismin Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena olduğu iddia edildi.

Galatasaray'ın hocası Fatih Terim'in gözü Fenerbahçe'nin yıldızı Valbuena'da

Fatih Terim'in gözü Valbuena'da... Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in geçtiğimiz günlerde yaptığı "Büyük takımlar kendi arasında transfer yapabilmeli" sözü gündem yaratmıştı. Çok konuşulan bu ifadelerin ardından İmparator'un kimi istediği konusunda tahminler havada uçuşurken en çok öne çıkan isim Ozan Tufan olmuştu.

Ancak Terim, sonrasında yaptığı açıklamada bu ismin Ozan olmadığının altını çizerken merakla beklenen isim ortaya çıktu. Tecrübeli çalıştırıcının ezeli rakiplerinin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena'yı istediği iddia edildi.

valbuena

İLK 11'DE DÜŞÜNÜLMÜYORSA...
Fenerbahçe'de geçen sezon fazla şans bulamayan tecrübeli oyuncunun durumu bu sezon öncesi de belirsizliğini koruyor. Yıldız ismin yine ilk 11'de düşünülmemesi halinde kendilerinde forma giymesini isteyen Terim, Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde Valbuena'nın çok yönlülüğünden ve tecrübesinden faydalanmak istiyor. İki takım arasında henüz hiçbir temas olmazken önümüzdeki günlerin neler göstereceği merak konusu... (Habertürk)

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
valbuena yerine başını alırsınız iğrenç vergi hırsızları
hocam bilir işini kuşlar çıkıp konuşuyor yok adam değil yok kavgacı falan filan siz önce kendinize bakın biri şikeden kupayı teslşm etmiş öbürü cezaevi yatmış bizden çok borcu var siz önce kendinize bakın neymiş amilli takımın hocası yapmazmış kavga insan oğlu yapar kardeşim halk olarak bozuk halkız kıskanıyorsunuz fatih hocayı sizin gibi şike yapmadı kavga etti
5 kanat oyuncusu var zaten defans alın defans!!
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