SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Galatasaray'ın ilgilendiği Hernani için Trabzonspor da devrede!

Galatasaray'ın ilgilendiği Hernani için Trabzonspor da devrede!

29.07.2021 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Parma'nın Brezilyalı yıldızı için Türkiye'den Trabzonspor'un da devreye girdiği fakat oyuncunun tercihinin İtalya'da kalmaktan yana olduğu ve bu doğrultuda da kendisiyle ilgilenen Genoa'nın transferi bitirmeye yakın olduğu ifade edildi.

Galatasaray'ın ilgilendiği Hernani için Trabzonspor da devrede!

Transferde ismi uzun süredir Galatasaray ile anılan Parma'nın Brezilyalı orta saha oyuncusu Hernani için Süper Lig'den Trabzonspor 'un da devreye girdiği belirtildi. Fakat Hernani'nin İtalya'da kalmak istediği aktarılmakta.

FAVORİ GENOA

Primo Canale'nin haberine göre Serie A ekiplerinden Genoa, Hernani'nin transferini bitirmek üzere. 1 yıl kiralık 5.5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Hernani'nin Genoa'ya transfer olabileceği belirtiliyor.

Dorukhan Toköz Trabzonspor ile anlaşma sağladıDorukhan Toköz Trabzonspor ile anlaşma sağladı

Primo Canale'ye göre oyuncuyla Galatasaray, Trabzonspor ve ülkesi ekiplerinden Gremio da ilgileniyor. Hernani, geride kalan iki sezonda Parma'da Trabzonspor'un yeni transferi Gervinho ile birlikte forma giymişti. Fakat Brezilyalı oyuncunun ilk tercihinin İtalya'da kalmak olduğu ifade edilmekte.

2019-20 sezonunda kiralık olarak oynadığı Parma'ya geçtiğimiz yaz transfer döneminde 6.47 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Zenit'ten transfer olan 27 yaşındaki Brezilyalı orta saha; geçtiğimiz sezon takımıyla 33 Serie A maçına çıkarken 7 gol, 3 asistle dikkat çekmişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
PARTNERSadece dinleniyorumSadece dinleniyorum
İşte Dorukhan Toköz'ün yeni takımıİşte Dorukhan Toköz'ün yeni takımı
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Trabzonspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Manavgat'ta felaket! Ölü sayısı 3'e yükseldi

Manavgat'ta felaket! Ölü sayısı 3'e yükseldi

Her şeyimiz yandı! Ben felç geçirdim

Her şeyimiz yandı! Ben felç geçirdim

Yıldız golcü İstanbul'da

Yıldız golcü İstanbul'da

PSV’den G.Saray maçı sonrası olay paylaşım

PSV’den G.Saray maçı sonrası olay paylaşım

İşte Dorukhan Toköz'ün yeni takımı

İşte Dorukhan Toköz'ün yeni takımı

Sneijder'den çok konuşulacak sözler

Sneijder'den çok konuşulacak sözler

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Boupendza ile anlaşma tamam!

Boupendza ile anlaşma tamam!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Shaqiri resmen açıkladı! Süper Lig devine...

Shaqiri resmen açıkladı! Süper Lig devine...

Gökhan Gönül'ün yerine bedavaya geliyor; Arda Turan ile...

Gökhan Gönül'ün yerine bedavaya geliyor; Arda Turan ile...

Taraftar çıldırdı! Fotoğrafa yorum yağıyor

Taraftar çıldırdı! Fotoğrafa yorum yağıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.