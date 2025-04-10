Galatasaray'ın ilk transferi belli oldu! Yuvasına geri dönüyor... Gözden çıkarılmıştı

Galatasaray'ın 30 milyon euro bedelle Bayern Münih'e gönderdiği Sacha Boey, Alman devinde zor günler geçiriyor.

GALATASARAY ESKİ OYUNCUSUNA ARKA ÇIKTI

Yaşadığı sakatlıklar ve beklenen performansı gösterememesi nedeniyle Bayern Münih'te düzenli forma şansı bulamayan Sacha Boey, Şampiyonlar Ligi'ndeki Inter maçında yaptığı hatayla eleştiri oklarının hedefi oldu. Öte yandan Galatasaray, Inter maçı sonrası hedef tahtasına koyan eski oyuncusuna arka çıktı.

SACHA GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR

Galatasaray'ın Sacha Boey'u sezon sonunda satın alma opsiyonuyla kiralamak için devreye girdiği öğrenildi. Bu arada Sacha Boey'un Bayern Münih'te forma savaşına dahil olmak istediği ancak buna karşın kulübün ayrılık kararı alması durumunda Fransız sağ bekin Galatasaray'a sıcak baktığı vurgulandı. Bu sezon 13 maça çıkıp 540 dakika sahada kalabilen Sacha Boey, 2 asistlik skor katkısı verdi.