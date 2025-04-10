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  4. Galatasaray'ın ilk transferi belli oldu! Yuvasına geri dönüyor... Gözden çıkarılmıştı

Galatasaray'ın ilk transferi belli oldu! Yuvasına geri dönüyor... Gözden çıkarılmıştı

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
10.04.2025 14:36
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Galatasaray, Bayern Münih-Inter maçı sonrası hedef tahtasına konan Sacha Boey'a sahip çıktı. Sarı-kırmızılıların Sacha Boey için girişimlere başladığı öne sürüldü.

Galatasaray'ın ilk transferi belli oldu! Yuvasına geri dönüyor... Gözden çıkarılmıştı
Sacha Boey

Sacha Boey

FRA Fransa
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Bayern Münih
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Galatasaray'ın 30 milyon euro bedelle Bayern Münih'e gönderdiği Sacha Boey, Alman devinde zor günler geçiriyor.

GALATASARAY ESKİ OYUNCUSUNA ARKA ÇIKTI

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Yaşadığı sakatlıklar ve beklenen performansı gösterememesi nedeniyle Bayern Münih'te düzenli forma şansı bulamayan Sacha Boey, Şampiyonlar Ligi'ndeki Inter maçında yaptığı hatayla eleştiri oklarının hedefi oldu. Öte yandan Galatasaray, Inter maçı sonrası hedef tahtasına koyan eski oyuncusuna arka çıktı.

SACHA GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR

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Galatasaray'ın Sacha Boey'u sezon sonunda satın alma opsiyonuyla kiralamak için devreye girdiği öğrenildi. Bu arada Sacha Boey'un Bayern Münih'te forma savaşına dahil olmak istediği ancak buna karşın kulübün ayrılık kararı alması durumunda Fransız sağ bekin Galatasaray'a sıcak baktığı vurgulandı. Bu sezon 13 maça çıkıp 540 dakika sahada kalabilen Sacha Boey, 2 asistlik skor katkısı verdi.

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Anahtar Kelimeler:
spor transfer futbol galatasaray
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ne yapacak 30 a aldığı adamı bedavayamı vereceğini zannediyorsunuz
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