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Galatasaray'ın istediği Michy Batshuayi için Acun Ilıcalı'dan resmi açıklama geldi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
20.06.2024 17:22
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Sezonun tamamlanmasının ardından Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'nin ismi Galatasaray ile anılırken, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Acun Ilıcalı'dan yıldız isim için resmi açıklama geldi. İşte detaylar...

Galatasaray'ın istediği Michy Batshuayi için Acun Ilıcalı'dan resmi açıklama geldi
Michy Batshuayi

Michy Batshuayi

BEL Belçika
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Acun Ilıcalı, teknik direktör Jose Mourinho’nun raporu doğrultusunda Belçikalı forvet Michy Batshuayi’yle yola devam etmeme kararı aldıklarını söyledi.

"İSTESEYDİK TAKIMDA TUTARDIK"

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Ilıcalı, yaptığı açıklamada, "Hocamız Jose Mourinho ile yaptığımız toplantılarda santrfor konusunda başka bir yol haritası belirledik. Transfer çalışmalarımız ve görüşmelerimiz olumlu bir şekilde sürüyor. Taraftarlarımızın bunu da bilmesini istiyorum. Biz arzu etseydik Batshuayi'yi takımda tutardık. Taraftarımız sabırlı olsun ve bize güvenmeye devam etsin." dedi.

GALATASARAY'DAN RESMİ AÇIKLAMA

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Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu da konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Resmi imzalar atılmadı. Resmi imzalar atılmadan da benim herhangi bir şey söylemem doğru değil. Ama ilgilendiğimiz bir oyuncu, beğendiğimiz, takımımızda görmek istediğimiz bir oyuncu. Görüşüyoruz. Transferde resmi imzalar atılıncaya kadar 'bitti' denmez. Ama biz belli mesafeleri kat ettiğimizi düşünüyoruz. Bir aksilik olmazsa resmi transfer dönemi başladığı zaman resmi imzalar atılırsa o zaman bu sorularınıza çok daha net cevaplar verebiliriz. Ama biraz sabırlı olmak ve resmi transfer dönemini beklemek en doğrusu." ifadelerini kullanmıştı.

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