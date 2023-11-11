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Galatasaray'ın istediği yıldız oyuncuyu Fenerbahçe kapmak üzere!

11.11.2023 10:12 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan'a talip oldu. Galatasaray'ın çok istediği ve devre arasında renklerine bağlamak için çabaladığı bu transferde sarı-lacivertlilerin bir adım öne geçtiği ifade edildi.

Salih Özcan

Salih Özcan

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Borussia Dortmund
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Galatasaray'da Okan Buruk'un orta saha rotasyonu için çok istediği Salih Özcan transferinde kötü haber geldi. Fenerbahçe yönetimi Salih Özcan için devreye girerek bir adım öne geçti.

OKAN BURUK'TAN ÖZEL TALEP

salihozcan

Galatasaray'da şampiyonluk yolunda orta sahayı güçlendirmek isteyen Okan Buruk, Salih Özcan'ın kesinlikle transfer edilmesini istemişti. Bu talebin ardından harekete geçen Dursun Özbek yönetimi yıldız oyuncu için Dortmund ile görüşmelere başlamıştı.

FENERBAHÇE ARAYA GİRDİ

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Fenerbahçe'de Fred'in sakatlığı sonrası takımın adeta çökmesini fark eden sarı-lacivertliler, bu mevkiye bir oyuncu almak için harekete geçti. Salih Özcan'ı gözüne kestiren Fenerbahçe yönetimi, Dortmund ile anlaşma noktasına geldi.

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Salih Özcan dortmund fenerbahçe galatasaray buruk
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