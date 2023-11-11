Galatasaray'ın istediği yıldız oyuncuyu Fenerbahçe kapmak üzere!

Galatasaray'da Okan Buruk'un orta saha rotasyonu için çok istediği Salih Özcan transferinde kötü haber geldi. Fenerbahçe yönetimi Salih Özcan için devreye girerek bir adım öne geçti.

OKAN BURUK'TAN ÖZEL TALEP

Galatasaray'da şampiyonluk yolunda orta sahayı güçlendirmek isteyen Okan Buruk, Salih Özcan'ın kesinlikle transfer edilmesini istemişti. Bu talebin ardından harekete geçen Dursun Özbek yönetimi yıldız oyuncu için Dortmund ile görüşmelere başlamıştı.

FENERBAHÇE ARAYA GİRDİ

Fenerbahçe'de Fred'in sakatlığı sonrası takımın adeta çökmesini fark eden sarı-lacivertliler, bu mevkiye bir oyuncu almak için harekete geçti. Salih Özcan'ı gözüne kestiren Fenerbahçe yönetimi, Dortmund ile anlaşma noktasına geldi.





