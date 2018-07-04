Galatasaray'ın İsviçre kampındaki hazırlık maçları belli oldu

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 7-21 Temmuz tarihlerinde İsviçre'de yapacağı kamp süresince 3 özel müsabaka oynayacak.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kampın Zürih kentinde gerçekleştirilecek ilk bölümünde, 13 Temmuz Cuma günü rakibin daha sonra açıklanacağı bir hazırlık karşılaşması oynanacak.
Galatasaray, kampın Montrö kentindeki ikinci bölümünde ise 18 Temmuz Çarşamba günü Hollanda ekibi PSV, 21 Temmuz Cumartesi günü de İspanya temsilcisi Valencia ile özel maçta karşı karşıya gelecek.
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