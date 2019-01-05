Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıkları için Galatasaray çalışmalarına İstanbul'da başlamıştı. Ligin ikinci yarısı için Antalya Belek'te kamp yapacak olan sarı-kırmızılılar kente geldi. Takımı burada çok sayıda taraftar meşalelerle karşıladı. Aslan, 11 Ocak 2019 Cuma gününe kadar çalışmalarına bu kentte devam edecek.

Galatasaray’ın kamp kadrosunda ise şu oyuncular yer alıyor:

"Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Maicon Roque, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Batuhan Şen, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Yunus Akgün, Atalay Babacan, Gökay Güney, Mustafa Kapı, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli."

Teknik heyet tarafından izinli olan Fernando Muslera, kampına yarın akşam katılacak. Japonya Milli Takımı’nın Asya Şampiyonası kadrosunda bulunan Yuto Nagatomo, kamp kadrosunda yer almıyor.

