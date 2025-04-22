Galatasaray'ın kaptanı Abdülkerim Bardakcı, maç öncesi Konyasporlu taraftarlarla tartıştı!

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı, Konyasporlu taraftarlarla tartıştı. Mücadele öncesi zemini incelemek için sahaya çıkan Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı, Konyasporlu taraftarların tepkisi ile karşılaştı.
Taraftarlarla tartışan Abdülkerim, tribünlere doğru yönelerek tansiyonu daha da arttırdı. O esnada Konyaspor'un forveti Umut Nayir araya girerek gerilimi önledi.
Duruma çok öfkelenen Abdülkerim Bardakcı olay sonrası doğrudan soyunma odasına gitti.
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