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Galatasaray'ın kaptanı Abdülkerim Bardakcı, maç öncesi Konyasporlu taraftarlarla tartıştı!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
22.04.2025 20:07
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Son dakika Galatasaray haberleri: Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçından hemen önce Abdülkerim Bardakcı, Konyasporlu taraftarların tepkisi ile karşılaştı. Bu durum üzerine Bardakcı, tribüne gelerek taraftarlarla tartıştı.

Galatasaray'ın kaptanı Abdülkerim Bardakcı, maç öncesi Konyasporlu taraftarlarla tartıştı!
Abdülkerim Bardakcı

Abdülkerim Bardakcı

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı, Konyasporlu taraftarlarla tartıştı. Mücadele öncesi zemini incelemek için sahaya çıkan Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı, Konyasporlu taraftarların tepkisi ile karşılaştı.

UMUT NAYİR ARAYA GİRDİ

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Taraftarlarla tartışan Abdülkerim, tribünlere doğru yönelerek tansiyonu daha da arttırdı. O esnada Konyaspor'un forveti Umut Nayir araya girerek gerilimi önledi.

SOYUNMA ODASINA GİTTİ

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Duruma çok öfkelenen Abdülkerim Bardakcı olay sonrası doğrudan soyunma odasına gitti.

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