Galatasaray'ın kasasına çuvalla para girecek! Tam 33.7 milyon Euro'luk gelir

Galatasaray, sezon başında farklı liglere kiraladığı yabancı futbolcular üzerinden önemli bir gelir elde etmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılı yönetim, toplam 33,75 milyon Euro değerindeki satın alma opsiyonlarının büyük kısmının kullanılmasını öngörüyor ve bu gelirle hem finansal dengeyi sağlamak hem de gelecekteki transfer planlarını güçlendirmek istiyor.

ZANIOLO, NELSSON, FRANKOWSKI VE CUESTA

Galatasaray’dan kiralık gönderilen Nicolo Zaniolo, Victor Nelsson, Przemyslaw Frankowski ve Carlos Cuesta, kulüplerinde gösterdikleri düzenli performansla satın alma opsiyonlarının kullanılma ihtimalini artırdı. Tek soru işareti ise Elias Jelert’in form durumu nedeniyle opsiyonun belirsizliğini koruması olarak öne çıkıyor.

KİRALANAN YILDIZLARDAN DEV GELİR BEKLENİYOR

Galatasaray, sezon başında farklı kulüplere kiraladığı oyunculardan ciddi gelir elde etmeyi planlıyor. Serie A ekibi Hellas Verona’da düzenli forma giyen Victor Nelsson, 11 maçta toplam 990 dakika süre alarak 8 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunun kullanılmasına kesin gözüyle bakılmasını sağladı.

İtalya’ya dönen Nicolo Zaniolo ise Udinese’de 10 maçta 627 dakika sahada kaldı ve 10 milyon Euro’luk opsiyonun devreye girmesi bekleniyor. Fransa Ligue 1’de Rennes formasıyla 8 lig maçında 525 dakika görev yapan Przemyslaw Frankowski’nin opsiyon bedeli 8,45 milyon Euro olarak belirlendi.

Brezilya temsilcisi Vasco da Gama’da 10 maçta 823 dakika oynayan Carlos Cuesta için ise 7,3 milyon Euro’luk opsiyonun kullanılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan Premier Lig ekibi Southampton’da yalnızca 4 maçta 169 dakika sahada kalan Elias Jelert’in 8,5 milyon Euro’luk opsiyonunun devreye girmesi olası görünmüyor.

Galatasaray yönetimi, dört oyuncudan gelecek yüksek gelire güvenerek sezon planlamasını bu doğrultuda şekillendiriyor. Ocak ve yaz transfer dönemleri, bu gelir akışının netleşmesiyle birlikte stratejik olarak planlanacak.