Galatasaray'ın kasasını eritecek! Dünya Kupası arasından sonra 68 milyon TL tazminat ödenebilir

Galatasaray'da Patrick van Aanholt krizi yaşanıyor. Oyuncunun takımdan gitmesi için izin veren ve bedelsiz bırakmaya da hazır olan sarı-kırmızılılarda B planı çok can yakabilir.

OKAN BURUK KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

Galatasaray yönetimiyle yaptığı toplantıda Patrick van Aanholt'u kadroda düşünmediğini söyleyen Okan Buruk, Dünya Kupası arasından sonra Hollandalı oyuncunun takımdan gönderilmesini istedi. Yabancı kontenjanından ötürü de problem olan Patrick van Aanholt'a gelecek herhangi bir teklif kabul edilecek.

TALİBİ YOK, SÖZLEŞME FESİH...

Şu ana kadar sarı-kırmızılılara gelen bir teklifin olmaması Dursun Özbek ve yönetimini B planına doğru itiyor. Patrick van Aanholt'un sözleşmesinin feshedilmesi gündeme geldi. Fakat, yıldız oyuncunun sözleşmesi feshedilirse, yaklaşık 68 milyon TL tazminat ödenecek.

