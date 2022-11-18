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Galatasaray'ın kasasını eritecek! Dünya Kupası arasından sonra 68 milyon TL tazminat ödenebilir

18.11.2022 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Okan Buruk'un planları arasında yer almayan Patrick van Aanholt ile devre arasında yolların ayrılması planlanıyor. Sergilediği kötü performansla gözden iyice düşen Hollandalı oyuncu, yabancı sınırı nedeniyle de ayrıca dezavantaj yaşıyor. Dünya Kupası arasından sonra Patrick van Aanholt'a teklif gelmemesi halinde sözleşmesinin fesh edilmesi gündeme geldi.

Galatasaray'ın kasasını eritecek! Dünya Kupası arasından sonra 68 milyon TL tazminat ödenebilir
Patrick Van Aanholt

Patrick Van Aanholt

HOL Hollanda
Yaş: 32 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Patrick van Aanholt krizi yaşanıyor. Oyuncunun takımdan gitmesi için izin veren ve bedelsiz bırakmaya da hazır olan sarı-kırmızılılarda B planı çok can yakabilir.

OKAN BURUK KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

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Galatasaray yönetimiyle yaptığı toplantıda Patrick van Aanholt'u kadroda düşünmediğini söyleyen Okan Buruk, Dünya Kupası arasından sonra Hollandalı oyuncunun takımdan gönderilmesini istedi. Yabancı kontenjanından ötürü de problem olan Patrick van Aanholt'a gelecek herhangi bir teklif kabul edilecek.

TALİBİ YOK, SÖZLEŞME FESİH...

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Şu ana kadar sarı-kırmızılılara gelen bir teklifin olmaması Dursun Özbek ve yönetimini B planına doğru itiyor. Patrick van Aanholt'un sözleşmesinin feshedilmesi gündeme geldi. Fakat, yıldız oyuncunun sözleşmesi feshedilirse, yaklaşık 68 milyon TL tazminat ödenecek.

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Patrick van Aanholt galatasaray

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