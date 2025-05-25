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Galatasaray'ın kutlamalarına damga vuran olay! Taraftarlar evlerine döndü

Galatasaray, İstanbul'da Yenikapı Miting Alanı'nda 25'inci şampiyonluğunu taraftarlarla birlikte kutladı. Şampiyonluk kutlamasına damga vuran bir olay yaşandı. Yağmur, yaşanan bazı aksaklılar ve programın uzaması nedeniyle birçok taraftar kupa törenini beklemeden evlerine döndü.

Galatasaray'ın kutlamalarına damga vuran olay! Taraftarlar evlerine döndü
Recep Demircan

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu Yenikapı Miting Alanında kutladı. Kutlamalar için hazırlanan sahneye ailesiyle çıkan Başkan Dursun Özbek, "Bugün sadece bir şampiyonluğu kutlamıyoruz. Bugün iyi insanların, karşısına çıkan tüm kötülüklere karşı zaferini kutluyoruz. İnananların, doğrudan hiç sapmayanların başarısını kutluyoruz. Karşısına hangi engel çıkarsa çıksın, vazgeçmeyenlerin iradesini kutluyoruz" dedi.

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SANATÇILAR KUTLAMALARA KATILDI

Binlerce kişinin akın ettiği kutlamalarda sanatçılar, söyledikleri şarkılarla taraftarlarla şampiyonluğu kutladı.

KUPA TÖRENİNİ BEKLEMEDİLER

Şampiyonluk kutlamasına damga vuran bir olay yaşandı. Kutlamalarda yağmurun yağması, DJ kabinin arızalanması ve programın uzaması üzerine taraftarlar kupa törenini beklemeden evlerine geri döndü.

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galatasaray
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