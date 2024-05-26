Galatasaray'ın kutlamalarına gölge düştü! Bağcılar'da bir taraftar vuruldu, Kadıköy'de araçlar taşlandı

Bağcılar'da şampiyonluk kutlamaları sırasında Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları Göztepe Meydanı'ndan karşı karşıya geldi. Çıkan tartışmada bir Galatasaray taraftarı Fenerbahçe taraftarı olduğu iddia edilen bir kişi tarafından silahla vuruldu.

TAŞ VE ŞİŞE FIRLATTILAR!

Bağdat Caddesi'nde meydana gelen olayda bazı Galatasaray taraftarları Bağdat Caddesi'nde konvoy yaptı. Cadde üzerine bulunan Fenerbahçe taraftarları, Galatasaraylıların araçlarına taş ve şişe fırlattı.

Galatasaraylıların araçlarına saldıran Fenerbahçelilere polis müdahale etti. Elinde Galatasaray logolu çanta bulunan bir kadını polis ekipleri caddeden uzaklaştırdı.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır





