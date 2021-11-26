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Galatasaray'ın Marsilya galibiyeti Fransa basınında!

26.11.2021 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki 5. maçında sahasında Olympique Marsilya'yı ağırlayan temsilcimiz Galatasaray, rakibini 4-2 yenerek liderliğini sürdürdü. Fransız basını, Galatasaray'ın oynadığı futbola övgüler yağdırdı. İşte o başlıklardan bazıları...

Galatasaray'ın Marsilya galibiyeti Fransa basınında!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, gruptaki 5. karşılaşmasında Fransız ekibi Olympique Marsilya'yı ağırladı. Karşılaşmaya iyi başlayan sarı-kırmızılılar, rakibine karşı üstün oyununu maç sonuna kadar sürdürdü ve sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Puanını 11'e yükselten Galatasaray, son maçlar öncesi grup birinciliği için önemli bir avantajı da elinde tutmuş oldu. Sarı-kırmızılılar, gruptaki son karşılaşmasını 8 puanı bulunan Lazio'ya karşı oynayacak. Aslan'a liderlik için beraberlik yetecek.

Öte yandan Galatasaray'ın Marsilya karşısındaki iyi futbolu ve farklı galibiyeti Fransız basınında da geniş yankı uyandırdı. Marsilya'nın futbolunu eleştiren Fransızlar, Galatasaray'ın ortaya koyduğu performansa ise övgüler yağdırdı. İşte Fransız basınında maçla ilgili atılan başlıklardan bazıları şöyle...

L'EQUIPE

"Olympique Marsilya, Galatasaray'ın sahasındaki ağır yenilginin ardından Avrupa Ligi'nden elendi"

FOOT MERCATO

"Galatasaray açık farkla üstün geldi ve Olympique Marsilya'yı eledi"

EUROSPORT FRANCE

"Marsilya, Türkiye'deki yenilgisinin ardından elendi"

FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE

"Marsilya İstanbul'da yandı"

MAXIFOOT

"Marsilya ve Avrupa Ligi, bitti!"

LA PROVENCE

"Olympique Marsilya elendi! Galatasaray'ın 4-2 yendiği Olympique Marsilya, Avrupa Ligi'ne elveda dedi"

LE PARISIEN

"Avrupa Ligi: Galatasaray'a yenilen Marsilya için bitti"

FOOT-NATIONAL

"Marsilyalılar, Türkiye'de battı ve Avrupa Ligi'ne elveda dedi"

SPORTS

"Olympique Marsilya, Galatasaray cehenneminde battı ve turu geçme umutlarına elveda dedi"


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Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Futbol Kulübü Fransa
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