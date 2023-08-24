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Galatasaray'ın Molde galibiyeti sonrası transfer ateşi yandı! Sergio Ramos 'evet' dedi ama tek şartı var...

24.08.2023 00:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın uzun süredir transfer listesinde bulunan Sergio Ramos transferine dair yeni gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...

Süper Lig'de transfer harekatı hız kesmeden devam ederken, hem Galatasaray'ın hem de Beşiktaş'ın kadrosuna katabilmek adına mücadele verdiği isimlerden Sergio Ramos için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Yıldız oyuncunun Siyah-Beyazlılar'dan 7.5 milyon Euro yıllık maaş ve imza parasının yanı sıra ekstra isteklerde bulunduğu öğrenilmişti. Tecrübeli futbolcunun bu taleplerinin yıllık toplam 12 milyon Euro'ya denk geldiği öne sürülmüştü. Bu talepler sonrası siyah-beyazlıların nasıl bir adım atacağı henüz netlik kazanmamıştı.

MOLDE MAÇI SONRASI...

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Bu transferde yeni gelişmeler yaşanırken, Molde karşılaşmaları bu transfer için büyük önem taşıyor. İspanyol stoperin 2 yıllık sözleşme için yaklaşık 25 milyon Euro’luk bir talebinin olması sonrasında beklemeye geçen Galatasaray, Molde karşısında istediği sonucu alır ve tur için önemli bir adım atarsa Ramos’la temasları hızlandıracak.

Kariyerine Şampiyonlar Ligi’nde yer alan bir takımda devam etmek isteyen 37 yaşındaki savunmacı için eli de güçlenecek olan yönetim, böylelikle maliyeti düşürmek için de girişimde bulunabilecek.

"TEK SEÇENEK GALATASARAY"

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Öte yandan İspanyol devi AS'ta yer alan haberde "Şu anda ellerindeki tek seçenek Türkiye şampiyonu Galatasaray. Aslanlar Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için mücadele ediyor. Norveç ekibi Molde'yi eledikleri takdirde grup aşamasında oynayacaklar ve bu sezon Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline ulaşmayı hedefliyorlar. Ramos için Şampiyonlar Ligi'nde olmak bir ön koşul. Bu yüzden İstanbul ekibi için Molde maçları hayati önem taşıyor."

RAKAMLARI DA AÇIKLADILAR

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Ramos, Galatasaray ile yaptığı görüşmelerde iki yıllık sözleşme için 15 milyon euro talep ediyor. Türk kulübü şimdilik iki sezon için bonuslarla birlikte yıllık beş milyon öneriyor. Edindiğimiz bilgilere göre iki taraf arasındaki görüşmeler iyi bir hızla ilerliyor ve anlaşmanın sonuçlanması sürpriz olmayacak. Sergio Ramos, Galatasaray'a sıcak bakıyor. İspanyol oyuncunun PSG'den takım arkadaşı olan Türk kulübünün Arjantinli forveti Mauro Icardi de Ramos'u ikna etme konusunda yardımcı oluyor.

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