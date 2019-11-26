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Galatasaray'ın Ocak bombası: Xherdan Shaqiri

GALATASARAY HABERLERİ  | 26.11.2019 14:12 | Son Güncelleme

Fransız gazeteci Manu Lonjon, Galatasaray'ın Liverpool'da forma giyen yıldız futbolcu Xherdan Shaqiri'yi kadrosuna katmak için çalışmalara başladığını iddia etti.

Galatasaray'ın Ocak bombası: Xherdan Shaqiri

Sezon başında yaptığı transferlerle sezona büyük beklenti içerisinde giren ancak istediği sonuçları alamayan Galatasaray'da ocak ayı transfer dönemi hareketli geçecek.

Fransız gazeteci Manu Lonjon, Galatasaray'ın Liverpool forması giyen İsviçreli futbolcu Xherdan Shaqiri için görüşmeleri başlattığını iddia etti.

Lonjon ayrıca, sarı-kırmızılı takımın transferde önceliğinin sakatlanan Luyindama'nın yerine bir merkezi defans oyuncusu olacağını da yazdı.

"HER FUTBOLCU OYNAMAK İSTER"

Bu sezon Liverpool'da forma şansı bulmakta zorlanan Shaqiri, "Fazla forma şansı bulamıyorum ve bundan mutlu değilim. Her futbolcu oynamak ister. Bu çok normal bir tepki. Klopp ile bir sorunum yok. Kendimi hazır tutuyorum ve bana şans vermesini bekliyorum" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray xherdan shaqiri

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
olmayan paraylamı
Kendini patlatmasında
Lan yeter takımında oynamayan balonları doldurmayın takıma. Onyenkuru gençti, bir amacı vardı. 28 yaş yukarısını almayın şu takıma artık. Bu yıl gördük göreceğimizi.
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