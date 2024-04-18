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Galatasaray’ın önemli isimleri katıldı! Rezan Epözdemir’den dikkat çeken davet

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
18.04.2024 20:41
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Galatasaray’ın önde gelen sivil toplum örgütü başkanları, iş insanları, akademisyenleri ve kanaat önderleri; Galatasaray eski başkan yardımcısı Rezan Epözdemir’in evinde verdiği davette bir araya geldi. Davette Sarı-Kırmızılı kulüpte uzun yıllar forma giymiş ve futbolculukları sonrası teknik ekipte de görev almış isimlerden Hasan Şaş ve Ümit Davala da katıldı.

Galatasaray’ın önemli isimleri katıldı! Rezan Epözdemir’den dikkat çeken davet

Galatasaray eski başkan yardımcısı Rezan Epözdemir'in verdiği davete 50’ye yakın kişi katılırken, yemekte katılımcılar tarafından Galatasaray’ın bugünü ve geleceği hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu, Galatasaray’ın hak ve menfaatlerini korumak için alınması gereken aksiyonların konuşulduğu öğrenildi.

GALATASARAY’IN ÖNEMLİ AKTÖRLERİ BİR ARADA

Davete, GSK Yardımlaşma ve Dayanışma Sandığı Başkanı Oral Yılmaz, Galatasaray Düşünce Derneği Başkanı Cüneyt Öztürk, 1905 Galatasaray Kültür Sanat Derneği Başkanı Cevat Genç, Divan Kurulu Saymanı Nilüfer Sanvar, Galatasaray Eski Genel Sekreteri Köksal Ünlü, Galatasaray Eski İkinci Başkanı Işın Çelebi, Galatasaraylı akademisyenler Süheyl Batum, Mustafa Çetiner’in yanı sıra Mehmet Can, Özen Kuzu, Saruhan Saraylı, Hasan Adalı, Cenk Eyüboğlu gibi iş insanları; finans uzmanı Mert Yılmaz, eski futbolcu/antrenörler Ümit Davala ile Hasan Şaş’ın olduğu 50’ye yakın Galatasaray’da etkin isim katıldı.

“HEP BİRLİKTE GALATASARAY’IZ!”

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Rezan Epözdemir şöyle bir paylaşımda bulundu:

Ünlü hukukçu Rezan Epözdemir tarafından davetten “Hep birlikte Galatasaray’ız!” söylemiyle paylaşılan fotoğrafta camianın kenetlenmesi için birlik ve beraberlik vurgusu yapılması da sosyal med-yada karşılık bularak yüzlerce beğeni ve yorum aldı.

KATILIMCILARA TEŞEKKÜR ETTİ

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Rezan Epözdemir bir diğer gönderisinde ise davetine icabet eden katılımcılara teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Epözdemi "Bugün ev sahipliğini yaptığımız davette Galatasaray'ın sivil toplum örgütü başkanlarını, önde gelen akademisyenlerini, iş insanlarını ve kanaat önderlerini ağırladık.

Galatasaray'ın mevcut durumu ve geleceği, Galatasaray’ın hak ve menfaatlerini korumak için yapılması gerekenler hakkında kıymetli misafirlerimizin önemli değerlendirmeleri oldu.

Geçmiş kırgınlıklarını geride bırakarak Galatasaray için aynı masanın etrafında bir araya gelen misafirlerimizin verdiği fotoğraf çok anlamlı oldu. Bu vesileyle, görüşleriyle önemli katkı sunan ve bizleri onurlandıran bütün katılımcılara şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

KATILIMCI LİSTESİ

1-Oral Yılmaz - GSK Yardımlaşma ve Dayanışma Sandığı Başkanı
2-Cüneyt Öztürk - Galatasaray Düşünce Derneği Başkanı
3-Cevat Genç - 1905 Galatasaray Kültür Sanat Derneği Başkanı
4-Nilüfer Sanvar - Divan Kurulu Saymanı
5-Süheyl Batum - Akademisyen
6-Işın Çelebi - Akademisyen
7-Mustafa Çetiner - Doktor
8-Köksal Ünlü - Eski yönetici
9-Mehmet Can - İş insanı
10-Saruhan Saraylı - İş insanı
11-Hasan Adalı - İş insanı
12-Özen Kuzu- İş insanı
13-Cenk Eyüboğlu - İş insanı
14-Hasan Şaş - Eski Sporcu/Teknik Direktör
15-Ümit Davala - Eski Sporcu/Teknik Direktör
16-Çetin Soysal - İş insanı
17-Suat Sarı - İş insanı
18-Tuncer Hunca - İş insanı
19-Metin Ünlü - Hukukçu
20-Hikmet Koyuncuoğlu - Hukukçu
21-Tolga Erem - Eski Denetleme Kurulu Üyesi
22-Banu Kaleağası - Hukukçu
23-Ömer Tümay - İş insanı
24-Selim Kibarer - İş insanı
25-Mehmet Yalman - İş insanı
26-Veysi Karaman - İş insanı
27-Mehmet Mert Yılmaz - Yatırım Danışmanı
28-Turgay İlter - İş insanı
29-Cem Topuz - İş insanı
30-Pınar Pekbaş - İş insanı
31-Celal Emon - Eski Yönetici
32-Ahmet Arıboğan - İş insanı
33-İbrahim Bozan - İş insanı
34-Metin Karakaya - İş insanı
35-Erdem Aslanoğlu - Yönetici


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