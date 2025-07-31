Galatasaray'ın Osimhen transferi sonrası, Mourinho'dan Real Madrid başkanına telefon! "Onu bana gönderin bir planım var"

Galatasaray'ın Osimhen'i getirmesi büyük yankı uyandırırken Fenerbahçe de ses getirecek bir hamleye hazırlanıyor. Şu ana kadar Archie Brown, Jhon Duran, Tarık Çetin, Skriniar ve Nelson Semedo'yu kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler'de Jose Mourinho transfer için devreye girdi.

MOURINHO'DAN PEREZ'E TELEFON

Tecrübeli çalıştırıcı Jose Mourinho’nun inisiyatif alarak, eski kulübü Real Madrid’in başkanı Florentino Perez ile doğrudan temasa geçerek Alaba için şartları sorduğu öne sürüldü.

İspanya basınındaki habere göre Mourinho, Avusturyalı futbolcuya Fenerbahçe’de ilk 11 garantisi sunmak istiyor.

1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Transferin önünde ciddi bir engel bulunuyor. Real Madrid ile 1 yıl daha sözleşmesi olan Alaba, kulüpte kalmaya ve İspanya’da yaşamaya sıcak bakıyor. Avusturyalı oyuncu, Madrid’deki projeye inancını korurken, ayrılığa mesafeli duruyor.

MOURİNHO ISRARCI

Alaba’nın şu an için ayrılık fikrine uzak olduğu belirtilse de, Mourinho’nun transferdeki kararlılığı sürüyor. Savunmada lider bir oyuncu arayan Mourinho, Alaba’nın nihai kararına göre hareket edecek. Fenerbahçe yönetimi de süreci yakından takip ediyor ve taraflar arasında yeni görüşmelerin olması bekleniyor.