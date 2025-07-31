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Galatasaray'ın Osimhen transferi sonrası, Mourinho'dan Real Madrid başkanına telefon! "Onu bana gönderin bir planım var"

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürerken Galatasaray'ın Osimhen transferi tüm dünyada büyük ses getirmişti. Sarı-Kırmızılılar'ın bu hamlesi sonrası Fenerbahçe de ses getirecek bir hamle yapmaya hazırlanırken Jose Mourinho eski takımı Real Madrid'in başkanı Florentino Perez'i arayarak sürpriz bir talepte bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray'ın Osimhen transferi sonrası, Mourinho'dan Real Madrid başkanına telefon! "Onu bana gönderin bir planım var"
Berker İşleyen
David Alaba

David Alaba

AVU Avusturya
Yaş: 33 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Galatasaray'ın Osimhen'i getirmesi büyük yankı uyandırırken Fenerbahçe de ses getirecek bir hamleye hazırlanıyor. Şu ana kadar Archie Brown, Jhon Duran, Tarık Çetin, Skriniar ve Nelson Semedo'yu kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler'de Jose Mourinho transfer için devreye girdi.

MOURINHO'DAN PEREZ'E TELEFON

Galatasaray ın Osimhen transferi sonrası, Mourinho dan Real Madrid başkanına telefon! "Onu bana gönderin bir planım var" 1

Tecrübeli çalıştırıcı Jose Mourinho’nun inisiyatif alarak, eski kulübü Real Madrid’in başkanı Florentino Perez ile doğrudan temasa geçerek Alaba için şartları sorduğu öne sürüldü.

İspanya basınındaki habere göre Mourinho, Avusturyalı futbolcuya Fenerbahçe’de ilk 11 garantisi sunmak istiyor.

1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Galatasaray ın Osimhen transferi sonrası, Mourinho dan Real Madrid başkanına telefon! "Onu bana gönderin bir planım var" 2

Transferin önünde ciddi bir engel bulunuyor. Real Madrid ile 1 yıl daha sözleşmesi olan Alaba, kulüpte kalmaya ve İspanya’da yaşamaya sıcak bakıyor. Avusturyalı oyuncu, Madrid’deki projeye inancını korurken, ayrılığa mesafeli duruyor.

MOURİNHO ISRARCI

Galatasaray ın Osimhen transferi sonrası, Mourinho dan Real Madrid başkanına telefon! "Onu bana gönderin bir planım var" 3

Alaba’nın şu an için ayrılık fikrine uzak olduğu belirtilse de, Mourinho’nun transferdeki kararlılığı sürüyor. Savunmada lider bir oyuncu arayan Mourinho, Alaba’nın nihai kararına göre hareket edecek. Fenerbahçe yönetimi de süreci yakından takip ediyor ve taraflar arasında yeni görüşmelerin olması bekleniyor.

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