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Galatasaray'ın penaltısına tepki yağıyor

16.08.2021 22:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in açılış haftasının son maçında Galatasaray, deplasmanda Giresunspor'la karşılaştı. Sarı-kırmızılı takımın 38. dakikada kazandığı fakat Diagne'yle değerlendiremediği penaltı, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarlarının tepkisini çekti. Pozisyonun dışarıda olduğunu düşünen taraftarlar, maçın hakemine isyan etti.

Galatasaray'ın penaltısına tepki yağıyor

Galatasaray-Giresunspor maçında sarı-kırmızılıların kazandığı penaltı sosyal medyayı birbirine kattı. Pozisyonun ceza sahası dışında olduğunu düşünen Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları maçın Erkan Özdamar'a büyük tepki gösterdi.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞLILAR POZİSYONUN CEZA SAHASI DIŞINDA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR

Mücadelenin 38. dakikasında ceza sahası çizgisi üstünde Sacha Boey'in yerde kalması sonrası hakem Erkan Özdamar, VAR hakemi Mete Kalkavan'la ortak karar vererek penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşundan Diagne yararlanamazken bu karara oldukça sinirlenen Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları maçın hakemine sosyal medyada isyan etti.

İŞTE O POZİSYON

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(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Giresunspor
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