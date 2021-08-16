Galatasaray'ın penaltısına tepki yağıyor

Galatasaray-Giresunspor maçında sarı-kırmızılıların kazandığı penaltı sosyal medyayı birbirine kattı. Pozisyonun ceza sahası dışında olduğunu düşünen Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları maçın Erkan Özdamar'a büyük tepki gösterdi.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞLILAR POZİSYONUN CEZA SAHASI DIŞINDA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR

Mücadelenin 38. dakikasında ceza sahası çizgisi üstünde Sacha Boey'in yerde kalması sonrası hakem Erkan Özdamar, VAR hakemi Mete Kalkavan'la ortak karar vererek penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşundan Diagne yararlanamazken bu karara oldukça sinirlenen Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları maçın hakemine sosyal medyada isyan etti.

İŞTE O POZİSYON

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)



