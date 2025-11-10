SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Galatasaray'ın puan kaybı sonrası Fenerbahçeli eski futbolcu Emenike'den olay paylaşım!

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Kocaelispor, sahasında lider Galatasaray’ı 1-0 mağlup ederek büyük bir sürprize imza attı. Daniel Agyei’nin golüyle gelen galibiyet sonrası Kocaeli ekibi nefes alırken, zirve yarışında fark 1 puana indi. Mücadelenin ardından eski Fenerbahçeli Emenike’nin paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

Galatasaray'ın puan kaybı sonrası Fenerbahçeli eski futbolcu Emenike'den olay paylaşım!
Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig 12. hafta maçında Kocaelispor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. TURKA Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kocaelispor 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 45. dakikada Daniel Agyei kaydetti.

FARK 1'E İNDİ

Galatasaray ın puan kaybı sonrası Fenerbahçeli eski futbolcu Emenike den olay paylaşım! 1

Bu sonuçla lider Galatasaray 29 puanda kaldı. Kocaelispor 14 puana yükseldi. Ayrıca aynı akşam Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısında 4-2 kazanmasının ardından da zirvede puan farkı 1'e indi.

EMENİKE'DEN OLAY PAYLAŞIM

Galatasaray ın puan kaybı sonrası Fenerbahçeli eski futbolcu Emenike den olay paylaşım! 2

Mücadelenin ardından bir dönem Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen Emmanuel Emenike olay yaratan bir paylaşıma imzasını attı. Kocaelispor-Galatasaray maçının ardından Nijeryalı eski futbolcu yavru aslan görseli paylaştı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
BeIN Sports binasını silahla bastı: Polisler binaya girdiBeIN Sports binasını silahla bastı: Polisler binaya girdi
Mourinho yine kazanamadı! Düşme hattındaki takıma puan kaybedince hakemin üzerine yürüdüMourinho yine kazanamadı! Düşme hattındaki takıma puan kaybedince hakemin üzerine yürüdü
Anahtar Kelimeler:
son dakika fenerbahçe galatasaray paylaşım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Belçika'da alarm verilmişti! İngiltere harekete geçti: "Asker gönderiyoruz"

Belçika'da alarm verilmişti! İngiltere harekete geçti: "Asker gönderiyoruz"

94 kişi hastaneye kaldırıldı! Valilikten açıklama

94 kişi hastaneye kaldırıldı! Valilikten açıklama

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de tarihe geçti! Bunu 2020 yılından beri başarabilen yok

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de tarihe geçti! Bunu 2020 yılından beri başarabilen yok

MasterChef Nisa aylarca sevgilisini saklamıştı! Eski yarışmacıyla aşk pozu geldi

MasterChef Nisa aylarca sevgilisini saklamıştı! Eski yarışmacıyla aşk pozu geldi

'Çok net bir tahmin' Asgari ücret için canlı yayında rakam geldi 'İlk kez duyuyorum'

'Çok net bir tahmin' Asgari ücret için canlı yayında rakam geldi 'İlk kez duyuyorum'

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.