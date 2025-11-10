Galatasaray'ın puan kaybı sonrası Fenerbahçeli eski futbolcu Emenike'den olay paylaşım!

Trendyol Süper Lig 12. hafta maçında Kocaelispor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. TURKA Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kocaelispor 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 45. dakikada Daniel Agyei kaydetti.

FARK 1'E İNDİ

Bu sonuçla lider Galatasaray 29 puanda kaldı. Kocaelispor 14 puana yükseldi. Ayrıca aynı akşam Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısında 4-2 kazanmasının ardından da zirvede puan farkı 1'e indi.

EMENİKE'DEN OLAY PAYLAŞIM

Mücadelenin ardından bir dönem Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen Emmanuel Emenike olay yaratan bir paylaşıma imzasını attı. Kocaelispor-Galatasaray maçının ardından Nijeryalı eski futbolcu yavru aslan görseli paylaştı.