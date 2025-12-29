SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

Sarp Akkaya'dan futbolda şike ve bahis operasyonlarına dair Galatasaray'a olay tepki!

Türk futbolunda son dönemde yaşanan bahis ve şike operasyonları kapsamında bir çok ünlü isim ifade verip gözaltına alınırken, yaşanan gelişmelerin ardından sanat camiasından oyuncu Sarp Akkaya'dan çarpıcı bir tepki geldi. Akkya'nın ''Yargılanacaksınız!!!'' sözleriyle Galatasaray'ı etiketlemesi ise sosyal medyada güne damga vurdu.

Sarp Akkaya'dan futbolda şike ve bahis operasyonlarına dair Galatasaray'a olay tepki!
Burak Kavuncu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın son günlerde Türk futbolundaki bahis, şike ve uyuşturucu operasyonları kapsamında ifade veren ve hatta gözaltına alınan bir çok ünlü isim bulunurken, yaşanan gelişmelerle birlikte oyuncu Sarp Akkay'da sessizliğini bozdu.

Sarp Akkaya dan futbolda şike ve bahis operasyonlarına dair Galatasaray a olay tepki! 1

OPERASYONLAR HIZLANDI!

Sarp Akkaya dan futbolda şike ve bahis operasyonlarına dair Galatasaray a olay tepki! 2

Operasyonlar kapsamında ifadesi alınan eski Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un yanı sıra "Futbolda şike kumpası" soruşturmasında ifade veren daha önce hem TFF'de hem de Galatasaray'da görev almış Lütfi Arıboğan ve eski Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Köksal'ında listede olması dikkatlerden kaçmadı.

Sarp Akkaya dan futbolda şike ve bahis operasyonlarına dair Galatasaray a olay tepki! 3

Öte yandan daha önce uyuşturucu operasyonu kapsamında ifade veren ve hakim karşısına çıkan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

SARP AKKAYA'DAN OLAY TEPKİ! ''YARGILANACAKSINIZ!!!''

Öte yandan sanat camiasında Fenerbahçeliliği ile bilinen oyuncu Sarp Akkaya ise attığı bir tweetle sosyal medyanın gündemine oturdu. Akkaya, ''Yargılanacaksınız!!!'' ifadeleriyle Galatasaray'ı etiketleyerek sitemini dile getirdi. Bu paylaşım sosyal medyada güne damga vurdu.

BAŞSAVCILIK DUYURDU!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, soruşturmanın, MASAK'tan ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları, PFDK kararları, HTS analiz çalışmaları ve önceki iki operasyonda başka şüphelilerden ele geçen dijital eşyaların incelenmesi neticesinde başlatıldığı kaydedildi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe ve Galatasaray birbirlerinin eskilerine kafayı taktı!Fenerbahçe ve Galatasaray birbirlerinin eskilerine kafayı taktı!
VAR'ın tartışmalı kararları Mourinho'yu çileden çıkardı! VAR'ın tartışmalı kararları Mourinho'yu çileden çıkardı!
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Sarp Akkaya uyuşturucu bahis Şike Erden Timur Sadettin Saran son dakika Lütfi Arıboğan Ebru Köksal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bağdat Caddesi'ndeki lüks oto galeri bir gecede kapandı

Bağdat Caddesi'ndeki lüks oto galeri bir gecede kapandı

Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı

Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu!

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu!

Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü gözaltına alındı!

Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü gözaltına alındı!

Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.