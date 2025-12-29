Sarp Akkaya'dan futbolda şike ve bahis operasyonlarına dair Galatasaray'a olay tepki!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın son günlerde Türk futbolundaki bahis, şike ve uyuşturucu operasyonları kapsamında ifade veren ve hatta gözaltına alınan bir çok ünlü isim bulunurken, yaşanan gelişmelerle birlikte oyuncu Sarp Akkay'da sessizliğini bozdu.

OPERASYONLAR HIZLANDI!

Operasyonlar kapsamında ifadesi alınan eski Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un yanı sıra "Futbolda şike kumpası" soruşturmasında ifade veren daha önce hem TFF'de hem de Galatasaray'da görev almış Lütfi Arıboğan ve eski Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Köksal'ında listede olması dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan daha önce uyuşturucu operasyonu kapsamında ifade veren ve hakim karşısına çıkan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

SARP AKKAYA'DAN OLAY TEPKİ! ''YARGILANACAKSINIZ!!!''

Öte yandan sanat camiasında Fenerbahçeliliği ile bilinen oyuncu Sarp Akkaya ise attığı bir tweetle sosyal medyanın gündemine oturdu. Akkaya, ''Yargılanacaksınız!!!'' ifadeleriyle Galatasaray'ı etiketleyerek sitemini dile getirdi. Bu paylaşım sosyal medyada güne damga vurdu.

BAŞSAVCILIK DUYURDU!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, soruşturmanın, MASAK'tan ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları, PFDK kararları, HTS analiz çalışmaları ve önceki iki operasyonda başka şüphelilerden ele geçen dijital eşyaların incelenmesi neticesinde başlatıldığı kaydedildi.