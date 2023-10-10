SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi
  4. Galatasaray'ın rakibi Bayern Münih'te sakatlık şoku! Yıldız isim 3 hafta yok...

Galatasaray'ın rakibi Bayern Münih'te sakatlık şoku! Yıldız isim 3 hafta yok...

10.10.2023 19:20 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan Galatasaray, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Kopenhag ile 2-2 berabere kalan sarı - kırmızılılar, Old Trafford'da oynanan Manchester United maçından ise 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı. Grubun üçüncü haftasında Bayern Münih'i konuk edecek olan Aslan'ın rakibinde yıldız futbolcu Dayot Upamecano sakatlandı. İşte detaylar...

Dünya futbolunda milli araya girilirken, sıcak gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan Galatasaray, performansıyla ön plana çıkmıştı. İlk maçta ağırladığı Kopenhag ile 2-2 berabere kalan sarı - kırmızılılar, ikinci karşılaşmasında konuk olduğu Manchester United'ı 3-2 mağlup etmişti.

Tarihi bir zafer elde eden Galatasaray, grubun üçüncü haftasında dünya devi Bayern Münih'i konuk edecek.

BAYERN'DE SAKATLIK ŞOKU

2023-09-15T203528Z_1966006226_UP1EJ9F1L72NO_RTRMADP_3_SOCCER-GERMANY-BAY-B04-REPORT

Milli aranın ardından 24 Ekim Salı günü saat 19.45'te oynanacak olan maç öncesi Bundesliga ekibinde sakatlık şoku yaşandı.

G.SARAY'A KARŞI OYNAYAMAYACAK

2023-09-30T175958Z_999523069_UP1EJ9U1DZWZA_RTRMADP_3_SOCCER-GERMANY-RBL-BAY-REPORT

Alman basınının haberine göre Freiburg maçında sakatlanan Dayot Upamecano, Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.

24 yaşındaki Fransız futbolcunun 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Transfer yasağı gelen Samsunspor, CAS'a başvurdu!Transfer yasağı gelen Samsunspor, CAS'a başvurdu!
Açıklama geldi: '12 adet tazminat davası açıldı'Açıklama geldi: '12 adet tazminat davası açıldı'
Eden Hazard, futbolu bıraktığını açıkladı!Eden Hazard, futbolu bıraktığını açıkladı!
Anahtar Kelimeler:
Dayot Upamecano bayern galatasaray şampiyonlar ligi UEFA ligi yaşında maçın

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karısını eski kocasıyla kiraladıkları evde yakaladı! Öfkeden deliye döndü

Karısını eski kocasıyla kiraladıkları evde yakaladı! Öfkeden deliye döndü

Fiyatı yarıya indi! Samsonite çantada kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı yarıya indi! Samsonite çantada kaçırılmayacak fırsat

Kamyondan kafes kafes canlı köpek indirildi! Et pazarında...

Kamyondan kafes kafes canlı köpek indirildi! Et pazarında...

Sevgilisinin mesajlarını yakaladı! Konuştuğu kişi kadın değilmiş...

Sevgilisinin mesajlarını yakaladı! Konuştuğu kişi kadın değilmiş...

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.