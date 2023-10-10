Galatasaray'ın rakibi Bayern Münih'te sakatlık şoku! Yıldız isim 3 hafta yok...

Dünya futbolunda milli araya girilirken, sıcak gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan Galatasaray, performansıyla ön plana çıkmıştı. İlk maçta ağırladığı Kopenhag ile 2-2 berabere kalan sarı - kırmızılılar, ikinci karşılaşmasında konuk olduğu Manchester United'ı 3-2 mağlup etmişti.

Tarihi bir zafer elde eden Galatasaray, grubun üçüncü haftasında dünya devi Bayern Münih'i konuk edecek.

BAYERN'DE SAKATLIK ŞOKU

Milli aranın ardından 24 Ekim Salı günü saat 19.45'te oynanacak olan maç öncesi Bundesliga ekibinde sakatlık şoku yaşandı.

G.SARAY'A KARŞI OYNAYAMAYACAK

Alman basınının haberine göre Freiburg maçında sakatlanan Dayot Upamecano, Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.

24 yaşındaki Fransız futbolcunun 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

