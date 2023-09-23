Galatasaray'ın rakibi Bayern Münih'ten korkutan skor! Bochum'a gol yağdırdılar...

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Bayern Münih, Bundesliga’nın 7. haftasında Bochum ile karşılaştı. Allianz Arena’da 75 bin taraftarın izlediği maçı Bayern, 7-0’lık tarihi sonuçla kazandı.

Yeni transfer Harry Kane’in hat-trick yaptığı mücadelede diğer goller Choupo-Moting, Matthijs de Ligt, Leroy Sane ve Mathys Tel’den geldi. Bayern, rakibine karşı son 3 sezonda 3. kez 7-0’lık sonuca imza attı. Sahadan 3 puanla ayrılan son şampiyon, 5 maç sonunda namağlup 13 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

3 gün önce sahasında Manchester United’ı 4-3 mağlup eden Bayern, ligde 5 maçta rakip filelere 18 gol gönderdi.

HARRY KANE GOLLERLE BAŞLADI

Yaz transfer döneminde Tottenham’dan kadroya dahil olan Harry Kane, Alman ekibine çabuk uyum sağladı. Ligde çıktığı 5 maçta 7 gole ulaşan İngiliz futbolcu, Şampiyonlar Ligi’nde ise ilk maçta 1 gole imza attı.

