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Galatasaray'ın rakibi Benfica ligde farklı kazandı

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 19.02.2019 09:14 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi'nin son 32 turunda Galatasaray'ın rakibi Benfica, Portekiz liginde deplasmanda Aves'i 3-0 yendi

Galatasaray'ın rakibi Benfica ligde farklı kazandı

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Galatasaray'ın rakibi Benfica, Portekiz 1. Futbol Ligi'nin 22. haftasında deplasmanda karşılaştığı Aves'i 3-0 yendi.

Benfica'nın galibiyet gollerini 3. dakikada Haris Seferovic, 36. dakikada Rafa Silva ve 59. dakikada Ferro attı. Ferro, 64. dakikada direkt kırmızı kart görerek, takımını 10 kişi bıraktı. Benfica aldığı galibiyetle puanını 53'e çıkartarak, lider Porto'yu 1 puan gerisinden takip etmeyi sürdürdü.

Bu arada Benfica teknik direktörü Bruno Lage, ligde alt sıralarda yer alan Aves karşısında takımının önemli oyuncularını dinlendirdi. Galatasaray maçına göre ilk 11'inde 6 futbolcusu değiştirilen Benfica'da Yuri Ribeiro, Florentino, Gedson, Corchia, Salvio ve Franco Cervi, Aves maçında yedek bekledi ya da kadroya alınmadı. UEFA Avrupa Ligi'nin son 32 turunda Galatasaray'ın rakibi olan Benfica, İstanbul'daki ilk maçı 2-1 kazanmıştı. İki takım arasındaki rövanş maçı 21 Şubat'ta Lizbon'daki Luz Stadı'nda oynanacak.


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Benfica UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Spor Toto Süper Lig

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