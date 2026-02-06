Galatasaray'ın rakibi Juventus'ta şok üstüne şok! Kenan Yıldız'ın sakatlığı ve İtalya Kupası'na veda

Genç yıldız Kenan Yıldız'ın sakatlığı Galatasaray maçı öncesi İtalyanların moralini bozarken, Juventus İtalya Kupası'na da Atalanta'ya farklı mağlup olarak veda etti.

ATALANTA KARŞISINDA DAĞILDILAR!

Kenan Yıldız'ın sakatlığı, Juventus için tek kötü haber değil. İtalya Kupası çeyrek finalinde Atalanta deplasmanına konuk olan Juventus, sahadan 3-0'lık ağır bir yenilgiyle ayrılarak kupaya veda etti. Atalanta'nın etkili oyunu karşısında varlık gösteremeyen Juventus, hem savunmada hem de hücumda etkisiz kaldı. Özellikle orta sahada yaşanan organizasyon eksikliği, Atalanta'nın hızlı hücumlarını kolaylaştırdı ve Juventus kalesinde tehlikeli pozisyonlara yol açtı.

Stadio di Bergamo'da oynanan karşılaşmada Atalanta baştan sona üstün bir oyun sergiledi. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 27. dakikada penaltıdan Gianluca Scamacca, 77. dakikada Kamaldeen Sulemana ve 85. dakikada Mario Pasalic kaydetti.

KENAN YILDIZ'IN SAKATLIĞI BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR...

Juventus cephesinde sular durulmuyor. Sezonun en kritik dönemecine girilirken yaşanan sakatlıklar ve alınan başarısız sonuçlar, camiada endişe yaratıyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile eşleşilmesi, taraftarların heyecanını artırmışken, Kenan Yıldız'ın sakatlığı bu heyecanı gölgede bıraktı. Parma maçında sol adduktor kasında aşırı yüklenme nedeniyle sakatlanan genç yıldızın, Galatasaray karşısında forma giyip giyemeyeceği henüz netlik kazanmadı. Teknik direktör Luciano Spalletti'nin, Yıldız'ı riske etmek istemediği ve oyuncunun durumunun maç gününe kadar yakından takip edileceği belirtiliyor.

Atalanta karşısında alınan mağlubiyet, Juventus'un İtalya Kupası hayallerini sona erdirirken, takımın moralini de olumsuz etkiledi. Sezonun geri kalanında Serie A'da şampiyonluk mücadelesi verecek olan Juventus, aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde de iddialı bir performans sergilemek istiyor. Ancak Kenan Yıldız'ın sakatlığı ve takımın genel form durumu, bu hedeflere ulaşılmasını zorlaştırabilir. Juventus yönetiminin, transfer döneminde takıma takviye yapıp yapmayacağı ise merak konusu.

Juventus için zorlu bir süreç başlıyor. Kenan Yıldız'ın sakatlığının ciddiyeti ve takımdaki genel form düşüklüğü, Galatasaray maçı öncesinde soru işaretleri yaratıyor. İtalya Kupası'na veda eden Juventus'un, Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde nasıl bir performans sergileyeceği, önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak.