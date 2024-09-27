Galatasaray'ın rakibi Rigas Skola'ya büyük sürpriz! İlk maçtan farklı yenildi

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Rigas Skola, turnuvadaki ilk maçında deplasmanda FCSB'ye farklı kaybetti.
UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Romanya temsilcisi FCSB, Letonya takımı Rigas Skola'yı konuk etti. Arena Nationala'da oynanan müsabakadan ev sahibi takım 4-1 galip ayrıldı.
Rumen ekibine galibiyeti getiren goller 8. dakikada Daniel Birligea, 32. dakikada Marius Stefanescu ile 58 ve 69. dakikalarda Darius Olaru'dan geldi. 23. dakikada Ziga Lipuscek'in attığı gole Letonya temsilcisine yetmedi.
FCSB, turnuvadaki ikinci maçında 3 Ekim Perşembe günü Yunan takımı PAOK'a konuk olacak. Rigas Skola ise aynı gün Galatasaray'ı ağırlayacak.