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Galatasaray'ın rakibinde işler karıştı! Kadro dışı bırakılan yıldıza iletişim ve yemek yasağı...

19.10.2023 23:11 | Son Güncelleme:
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile A Grubu'nda yer alan Galatasaray, ikinci sırada bulunuyor. Sarı - kırmızılıların İngiliz rakibi Manchester United'da bir süre önce kadro dışı bırakılan Jadon Sancho için flaş bir gelişme yaşandı. Disiplinsiz davranışları nedeniyle takımdan uzaklaştırılan ve problem çözülmeden geri dönemeyeceği belirtilen yıldız futbolcunun takımla iletişimi de kesildi. İşte detaylar...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda lider Bayern Münih'in arkasında ikinci sırada yer alıyor. Gruptaki ilk maçında Kopenhag ile 2-2 berabere kalan sarı - kırmızılılar, ikinci müsabakada ise deplasmanda Manchester United'ı 3-2 mağlup ederek puanını 4'e yükseltmişti. Galatasaray yenilgisiyle adeta dağılan Kırmızı Şeytanlar'da sıcak bir gelişme yaşandı.

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Manchester United'da daha önce süresiz olarak kadro dışı bırakılan Jadon Sancho'nun takıma dönüp dönmeyeceği merak konusu olmuştu.

İngiliz devinde disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı kalan ve problemlerini çözmediği sürece takımdan uzak kalacağı açıklanan Jadon Sancho için flaş bir iddia ortaya atıldı.

İLETİŞİM VE YEMEK YASAĞI

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Daily Mail'in haberine göre İngiliz devinde Jadon Sancho'nun takım arkadaşlarıyla iletişim kurması ve yemek yemesi yasaklandı.

MENAJERİNE TALİMAT VERDİ

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Bu durum sonrasında İngiliz futbolcunun Manchester United'dan kesin olarak ayrılmak için menajerine talimat verdiği kaydedildi.

Sancho, 23 Temmuz 2021 tarihinde Dortmund'dan Manchester United'a 85 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

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