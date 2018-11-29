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Galatasaray'ın rakipleri Schalke 04 ve Lokomotiv Moskova'dan skandal mesajlaşma!

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 29.11.2018 11:53 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri Schalke ve Lokomotiv Moskova, sosyal medyada sarı-kırmızılıları sinirlendiren paylaşımlarda bulundu.

Galatasaray'ın rakipleri Schalke 04 ve Lokomotiv Moskova'dan skandal mesajlaşma!

Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları sonrası sosyal medyada olay yaratan paylaşımları! Schalke 04 ile Lokomotiv Moskova kulüplerinin sosyal medya hesapları üzerinde dün gece skandal mesajlar paylaşıldı.

Alman ekibinin İngilizce Twitter hesabı üzerinden ilk olarak "Lokomotiv'in galibiyeti sayesinde üst tura yükseldik" mesajı paylaşıldı. Rus ekibinin İngilizce Twitter hesabından buna "O zaman 11 Aralık'ta ne yapacağınızı biliyorsunuz" şeklinde yanıt verildi.

Son hafta birbirleriyle karşılaşacak ve bu maçtan çıkaracakları sonuç Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ne kalıp kalmayacağını belirleyecek olan iki takım arasındaki mesajlaşma, Schalke'nin gülen yüz ve el sıkışma görselleri kullanmasıyla son buldu.

Öte yandan Galatasaraylı taraftarlar, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabını etiketleyerek rakiplerine göndermede bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray schalke 04 lokomotiv moskova

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