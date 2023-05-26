Galatasaray'ın rekorunu kırıp ayrılıyor! Victor Nelsson'a ödenecek bonservis belli oldu...

Süper Lig'de zirvenin sahibi olan ve bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemeye en yakın ekip olarak gösterilen Galatasaray'da transfer çalışmaları da hız kazanmış durumda. Sarı-Kırmızılılar'da bu sezonki performansıyla dikkat çeken isimlerin başında gelen Victor Nelsson için dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

25 MİLYON EURO

İngiliz devi Tottenham, Nelsson ile her konuda anlaşma sağladı. Galatasaray'a bonservis bedeli olarak 25 milyon euro serbest kalma maddesini ödeyeceği ifade edilen Tottenham'ın resmi açıklamayı kısa süre içinde yapması bekleniyor.

GALATASARAY TARİHİNE GEÇECEK

Nelsson'un bonservis bedeli, Galatasaray tarihinin en pahalı satışı olarak kayıtlara geçecek. Bundan önceki en pahalı satış, 17-18 sezonunda Ndiaye'nin 16 milyon euro karşılığında Stoke City'ye gidişiydi.



