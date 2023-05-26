SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'ın rekorunu kırıp ayrılıyor! Victor Nelsson'a ödenecek bonservis belli oldu...

Galatasaray'ın rekorunu kırıp ayrılıyor! Victor Nelsson'a ödenecek bonservis belli oldu...

26.05.2023 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sezon şampiyonluğun en büyük adayı konumunda bulunan Galatasaray'da sezon sonu kadro yapılanması kapsamında çalışmalara hız verilirken, bazı oyuncular için Sarı-Kırmızılılar'ın kapısı şimdiden çalınmaya başlanmıştı. Victor Nelsson konusunda vites arttıran Tottenham bu transferi bitirmek üzere...

Galatasaray'ın rekorunu kırıp ayrılıyor! Victor Nelsson'a ödenecek bonservis belli oldu...
Victor Nelsson

Victor Nelsson

DAN Danimarka
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'de zirvenin sahibi olan ve bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemeye en yakın ekip olarak gösterilen Galatasaray'da transfer çalışmaları da hız kazanmış durumda. Sarı-Kırmızılılar'da bu sezonki performansıyla dikkat çeken isimlerin başında gelen Victor Nelsson için dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

25 MİLYON EURO

626b85d94e3fe10ed081d2a6

İngiliz devi Tottenham, Nelsson ile her konuda anlaşma sağladı. Galatasaray'a bonservis bedeli olarak 25 milyon euro serbest kalma maddesini ödeyeceği ifade edilen Tottenham'ın resmi açıklamayı kısa süre içinde yapması bekleniyor.

GALATASARAY TARİHİNE GEÇECEK

1671208805736

Nelsson'un bonservis bedeli, Galatasaray tarihinin en pahalı satışı olarak kayıtlara geçecek. Bundan önceki en pahalı satış, 17-18 sezonunda Ndiaye'nin 16 milyon euro karşılığında Stoke City'ye gidişiydi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fernando Muslera'dan kavga açıklaması geldi!Fernando Muslera'dan kavga açıklaması geldi!
Galatasaray'da Icardi transferi mutlu sonla bitti iddiası!Galatasaray'da Icardi transferi mutlu sonla bitti iddiası!
Ezeli rakibe gidiyor! Hem de bonservisiyle...Ezeli rakibe gidiyor! Hem de bonservisiyle...
Anahtar Kelimeler:
galatasaray nelsson tottenham Süper Lig Şampiyon aday sezon süper li

En Çok Okunan Haberler

İkinci el Togg'un fiyatı gündem oldu, görenler şaşkına döndü! Harekete geçildi

İkinci el Togg'un fiyatı gündem oldu, görenler şaşkına döndü! Harekete geçildi

Emekli bayram ikramiyesinde zam kesinleşti! Herkes rakamı merak ediyor!

Emekli bayram ikramiyesinde zam kesinleşti! Herkes rakamı merak ediyor!

Galatasaray'da yeni sezonun ilk transferi!

Galatasaray'da yeni sezonun ilk transferi!

Hangi takımı tuttuğunu canlı yayında açıkladı!

Hangi takımı tuttuğunu canlı yayında açıkladı!

Finalin adı belli oldu! F.Bahçe'nin rakibi...

Finalin adı belli oldu! F.Bahçe'nin rakibi...

Emre Belözoğlu'nun İngiltere hayali gerçek oluyor!

Emre Belözoğlu'nun İngiltere hayali gerçek oluyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Boşanmak istemeyen kadın kocasına çekiçle saldırarak öldürdü

Boşanmak istemeyen kadın kocasına çekiçle saldırarak öldürdü

Sosyal medyadan isyan etti! “Uçak koridorlarına sığmıyorum”

Sosyal medyadan isyan etti! “Uçak koridorlarına sığmıyorum”

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

"Sadece cinsel ilişki değil..." diyerek boşanma itirafında bulundu

"Sadece cinsel ilişki değil..." diyerek boşanma itirafında bulundu

Sevgilisiyle öpüşen eşini görünce sinirlerine hakim olamadı

Sevgilisiyle öpüşen eşini görünce sinirlerine hakim olamadı

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.