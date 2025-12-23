Galatasaray'ın resmi açıklama tarihi belli oldu! Icardi transferinde olanlar oldu

Son günlerde Galatasaray'daki geleceği tartışılmaya başlanan Mauro Icardi son hafta oynanan Kasımpaşa mücadelesinde attığı golle adından söz ettirmeyi başarmıştı.

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli için devre arasına girilirken hareketli saatler yaşanıyor.

ICARDI: KALMAK İSTİYORUM!

Mauro Icardi’nin, Galatasaray’dan ayrılma gibi bir düşüncesi olmadığı ve bu durumu yönetime açık şekilde ilettiği öğrenildi. Bu mesajın ardından sarı-kırmızılı yöneticiler, yıldız futbolcuyla yüz yüze bir görüşme yapma kararı aldı.

GÖRÜŞME TARİHİ BELLİ OLDU

Galatasaray yönetiminin, yeni yılın ardından Icardi ile resmi görüşmelere başlaması planlanıyor. Tarafların beklentilerini netleştireceği bu toplantının, sözleşme sürecinde belirleyici olması bekleniyor.

SÖZLEŞMESİ BELLİ OLDU

Yapılan değerlendirmelerde, Arjantinli golcünün 1+1 yıllık yeni sözleşme seçeneğine olumlu yaklaştığı ifade ediliyor. Bu formül, hem kulübün hem de oyuncunun geleceğe yönelik esnekliğini koruması açısından ön plana çıkıyor. Icardi’nin yıllık ücret beklentisinin 6-7 milyon euro bandında olduğu ve bu seviyelere sıcak baktığı belirtiliyor. Galatasaray cephesinin de bu rakamlar üzerinden bir denge kurmaya çalıştığı konuşuluyor.

RESMİ AÇIKLAMA OCAK AYINDA

Sarı-kırmızılı kulübün, ocak ayı içerisinde Mauro Icardi ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vararak kamuoyuna resmi duyuruyu yapması bekleniyor. Görüşmelerin olumlu ilerlemesi halinde sürecin kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.