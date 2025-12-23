SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'ın resmi açıklama tarihi belli oldu! Icardi transferinde olanlar oldu

Galatasaray’da Mauro Icardi’nin geleceğiyle ilgili belirsizlik sona ermek üzere. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Arjantinli yıldızın, sarı-kırmızılı kulüpte kalmak istediğini yönetime bildirmesi sonrası taraflar yeni kontrat için harekete geçerken resmi açıklama için de tarih belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray'ın resmi açıklama tarihi belli oldu! Icardi transferinde olanlar oldu
Berker İşleyen
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son günlerde Galatasaray'daki geleceği tartışılmaya başlanan Mauro Icardi son hafta oynanan Kasımpaşa mücadelesinde attığı golle adından söz ettirmeyi başarmıştı.

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli için devre arasına girilirken hareketli saatler yaşanıyor.

ICARDI: KALMAK İSTİYORUM!

Galatasaray ın resmi açıklama tarihi belli oldu! Icardi transferinde olanlar oldu 1

Mauro Icardi’nin, Galatasaray’dan ayrılma gibi bir düşüncesi olmadığı ve bu durumu yönetime açık şekilde ilettiği öğrenildi. Bu mesajın ardından sarı-kırmızılı yöneticiler, yıldız futbolcuyla yüz yüze bir görüşme yapma kararı aldı.

GÖRÜŞME TARİHİ BELLİ OLDU

Galatasaray ın resmi açıklama tarihi belli oldu! Icardi transferinde olanlar oldu 2

Galatasaray yönetiminin, yeni yılın ardından Icardi ile resmi görüşmelere başlaması planlanıyor. Tarafların beklentilerini netleştireceği bu toplantının, sözleşme sürecinde belirleyici olması bekleniyor.

SÖZLEŞMESİ BELLİ OLDU

Galatasaray ın resmi açıklama tarihi belli oldu! Icardi transferinde olanlar oldu 3

Yapılan değerlendirmelerde, Arjantinli golcünün 1+1 yıllık yeni sözleşme seçeneğine olumlu yaklaştığı ifade ediliyor. Bu formül, hem kulübün hem de oyuncunun geleceğe yönelik esnekliğini koruması açısından ön plana çıkıyor. Icardi’nin yıllık ücret beklentisinin 6-7 milyon euro bandında olduğu ve bu seviyelere sıcak baktığı belirtiliyor. Galatasaray cephesinin de bu rakamlar üzerinden bir denge kurmaya çalıştığı konuşuluyor.

RESMİ AÇIKLAMA OCAK AYINDA

Galatasaray ın resmi açıklama tarihi belli oldu! Icardi transferinde olanlar oldu 4

Sarı-kırmızılı kulübün, ocak ayı içerisinde Mauro Icardi ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vararak kamuoyuna resmi duyuruyu yapması bekleniyor. Görüşmelerin olumlu ilerlemesi halinde sürecin kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kadıköy'de bol eksikli derbi! Kadroya çok sürpriz isimKadıköy'de bol eksikli derbi! Kadroya çok sürpriz isim
Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi eksik tufanı! Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi eksik tufanı!
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Derbi son dakika galatasaray icardi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emrullah Erdinç ve Umut Evirgen gözaltına alındı! Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Emrullah Erdinç ve Umut Evirgen gözaltına alındı! Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Savaşa mı hazırlanıyor? Belarus'a konuşandırılacak

Savaşa mı hazırlanıyor? Belarus'a konuşandırılacak

Gol yağmuru oldu! Gençlerbirliği Trabzonspor'u geçti...

Gol yağmuru oldu! Gençlerbirliği Trabzonspor'u geçti...

Kasım Garipoğlu'nun şoförünün ifadesinde adı geçmişti! Defne Samyeli'den açıklama geldi

Kasım Garipoğlu'nun şoförünün ifadesinde adı geçmişti! Defne Samyeli'den açıklama geldi

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

Altın alacaklar dikkat: 46 yıl sonra bir ilk!

Altın alacaklar dikkat: 46 yıl sonra bir ilk!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.