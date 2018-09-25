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Galatasaray'ın Richmond Boakye’yi takibe aldığı belirtildi

GALATASARAY HABERLERİ  | 25.09.2018 11:55 | Son Güncelleme

Ara transfer döneminde bir forvet alacağı söylenen Galatasaray’ın, Kızılyıldız forması giyen Richmond Boakye’yi takibe aldığı belirtildi.

Galatasaray'ın Richmond Boakye’yi takibe aldığı belirtildi

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; Kızılyıldız’ın Partizan ile oynadığı derbide, Boakye’yi tribünden takip eden birçok kulüp bulunduğunu, bunların arasında Galatasaray’ın da yer aldığı ifade edildi. Boakye için Southampton, Dortmund, Genoa, Villarreal, Fiorentina, Las Palmas, Lille, Getafe kulüpleri de teknik adam gönderdiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Spor Toto Süper Lig Richmond Boakye

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