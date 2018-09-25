Galatasaray'ın Richmond Boakye’yi takibe aldığı belirtildi

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; Kızılyıldız’ın Partizan ile oynadığı derbide, Boakye’yi tribünden takip eden birçok kulüp bulunduğunu, bunların arasında Galatasaray’ın da yer aldığı ifade edildi. Boakye için Southampton, Dortmund, Genoa, Villarreal, Fiorentina, Las Palmas, Lille, Getafe kulüpleri de teknik adam gönderdiği belirtildi.





