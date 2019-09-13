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Galatasaray'ın Riva-Florya projesinde büyük şok!

GALATASARAY HABERLERİ  | 13.09.2019 10:32 | Son Güncelleme

Emlak Konut'tan Galatasaray'ın Riva-Florya projesi hakkında açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Galatasaray ile 2016'da imzaladığımız Riva-Florya protokollerinin feshi süreci başlatılmıştır" denildi.

Galatasaray'ın Riva-Florya projesinde büyük şok!

Emlak Konut'tan Galatasaray'ın Riva-Florya projesi hakkında açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Galatasaray ile 2016'da imzaladığımız Riva-Florya protokollerinin feshi süreci başlatılmıştır" denildi.

Emlak Konut'un KAP'a gönderdiği açıklama:

Galatasaray Spor Kulübü Derneği mülkiyetinde bulunan Beykoz İlçesi Riva Mahallesinde kain taşınmazlar ile Bakırköy İlçesi Florya Mahallesinde kain taşınmaz üzerinde proje geliştirmek amacıyla Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Şirketimiz arasında 2016 yılında imzalanan protokollerin feshi süreci başlatılmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Riva-Florya Emlak Konut

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
daha durun batacak bunlar keh keh keh
Yolsulsukların sonu geliyor
Ali koç mu korkusu mu acaba merak etmeyin herşeyin sonu olmuştur bu dünyada ilah gibi korkmanıza gerek yok ;)
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