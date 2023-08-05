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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme maçında karşılaşacağı Olimpija maçı tehlikede! İptal edilebilir...

05.08.2023 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda karşılaşacağı Sloven ekibi Olimpija Ljublijana ile oynayacağı karşılaşma öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

UEFA ŞAmpiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçında temsilcimiz Galatasaray, Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile karşı karşıya gelecek. 8 Ağustos Salı günü rakibi ile deplasmanda karşılaşacak olan Sarı-Kırmızılılar maçı iple çekerken, maça az bir zaman kala Slovenya'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

TÜM MAÇLAR ERTELENDİ

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Ülkede son günlerde etkili olan yağışlar hayatı felç ederken, futbol maçlarının tamamı ertelendi. Şiddetli yağışlar Slovenya'da birçok bölgeyi olumsuz yönde etkilerken, Slovenya Futbol Federasyonu (NZS) aldığı kararla oynanması gereken futbol maçlarını pazartesi gününe erteledi.

YAĞIŞLAR SÜRECEK

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Şimdilik cumartesi ve pazar günü oynanacak futbol maçlarıyla ilgili mevcut plana uyulması kararı alınırken, hafta sonu ve gelecek hafta dahil Slovenya'da yoğun yağışların devam edeceği açıklandı.

MAÇ İPTAL OLABİLİR

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Öte yandan Salı gününe kadar gündüz ile gece arasındaki sıcaklık farkı 20 dereceleri bulacağı tahmin edilirken, Galatasaray'ın salı akşamı Olimpija ile karşılaşacağı saatte sıcaklık 11 derece olacak. Yoğun yağış da bekleniyor.

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