Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ilk maçında Eintracht Frankfurt deplasmanında sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına konuk olacak. Gecenin önemli maçında sahaya çıkacak ilk 11’ler de belli oldu.

Burak Kavuncu

Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray, Eintracht Frankfurt deplasmanına çıkarken, karşılaşmada her iki takımında sahaya çıkacağı ilk 11’ler açıklandı.

İLK 11 AÇIKLANDI!

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde çıkacağı ilk maçında sahaya çıkacağı ilk 11'i açıkladı. Galatasaray'da Gabriel Sara ve Abdülkerim Bardakcı, Eintracht Frankfurt maçına yedek kulübesinde başlayacak.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Singo, Eren, Torreira, Lemina, İlkay, Sane, Yunus, Barış Alper.

FRANKFURT'UN 11'İ BELLİ OLDU...

Alman ekibi Frankfurt Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı sahaya çıkacağı ilk 11'ini açıkladı.

Frankfurt: Zetterer, Theate, Koch, Knauff, Chaibi, Burkardt, Larsson, Doan, Brown, Collins, Can Uzun.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 158.RANDEVU!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde bu maçla birlikte 158. kez sahne alacak.

UEFA tarafından düzenlenen Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 35 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 122 kez mücadele etti.

Galatasaray, söz konusu turnuvalarda toplamda 41 galibiyet, 39 beraberlik ve 77 yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 164 kez sarsan "Cimbom" kalesinde 263 gol gördü.

Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 34 mücadelede 22 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Toplamda 75 gol atan Galatasaray, rakiplerinin 38 golüne engel olamadı.

TATSIZ TABLO BU AKŞAM SON BULSUN...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında çıktığı son 17 müsabakada sadece 1 galibiyet alabilirken, sarı-kırmızılı ekip "Devler Ligi"nin grup aşamasında geride kalan 17 müsabakada 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı. Cimbom, Frankfurt deplasmanına bu akşam bu olumsuz istatistiği bitirmek için sahaya çıkacak.

Anahtar Kelimeler:
