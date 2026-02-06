Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı! Yeni transferlerden kimler yer alıyor?

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Avrupa için tercihini yatı. Sarı-kırmızılı takımın patronu Buruk, 5 yeni transferden 3'ünü listeye eklerken, 3 ismi de kadrodan çıkarttı.

KADROYA EKLENENLER BELLİ OLDU!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, UEFA'ya kadro bildirimini gerçekleştirdi. Galatasaray’da UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosuna Noa Lang, Renato Nhaga ve Sacha Boey eklendi.

İŞTE KADRODAN ÇIKARILANLAR...

Sarı-kırmızılılarda yeni transferler Yaser Asprilla ile Can Armando Güner, UEFA'ya bildirilen listede yer almadı. Öte yandan Metehan Baltacı, Berkan Kutlu, Arda Ünyay ve Yusuf Demir ise kadrodan çıkarıldı.

ALTYAPI OYUNCULARI DAHİL GENİŞ KADRO AÇIKLANDI...

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi için güncel listesinde Uğurcan Çakır, Batuhan Şen, Günay Güvenç, Enes Büyük, Ismail Jakobs, Davinson Sánchez, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Yusuf Kahraman, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Gabriel Sara, Leroy Sané, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Lucas Torreira, Ege Araç, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Mario Lemina, Roland Sallai, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Ada Yüzgeç, Çağrı Balta yer alırken, yeni transferler Noa Lang, Renato Nhaga ve Sacha Boey da eklendi.