Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı! Yeni transferlerden kimler yer alıyor?

SON DAKİKA Galatasaray Haberleri... Süper Lig lideri Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde yapılacak kadro değişimi açıklandı. Sarı-kırmızılılar yeni transferlerinden Noa Lang, Renato Nhaga, Sacha Boey, Yaser Asprilla ile Can Armando Güner arasında bir seçim yaptı. İşte tercih edilen kadronun detayları...

Burak Kavuncu

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Avrupa için tercihini yatı. Sarı-kırmızılı takımın patronu Buruk, 5 yeni transferden 3'ünü listeye eklerken, 3 ismi de kadrodan çıkarttı.

KADROYA EKLENENLER BELLİ OLDU!

Galatasaray ın Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı! Yeni transferlerden kimler yer alıyor? 1

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, UEFA'ya kadro bildirimini gerçekleştirdi. Galatasaray’da UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosuna Noa Lang, Renato Nhaga ve Sacha Boey eklendi.

İŞTE KADRODAN ÇIKARILANLAR...

Galatasaray ın Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı! Yeni transferlerden kimler yer alıyor? 2

Sarı-kırmızılılarda yeni transferler Yaser Asprilla ile Can Armando Güner, UEFA'ya bildirilen listede yer almadı. Öte yandan Metehan Baltacı, Berkan Kutlu, Arda Ünyay ve Yusuf Demir ise kadrodan çıkarıldı.

Galatasaray ın Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı! Yeni transferlerden kimler yer alıyor? 3

ALTYAPI OYUNCULARI DAHİL GENİŞ KADRO AÇIKLANDI...

Galatasaray ın Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı! Yeni transferlerden kimler yer alıyor? 4

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi için güncel listesinde Uğurcan Çakır, Batuhan Şen, Günay Güvenç, Enes Büyük, Ismail Jakobs, Davinson Sánchez, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Yusuf Kahraman, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Gabriel Sara, Leroy Sané, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Lucas Torreira, Ege Araç, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Mario Lemina, Roland Sallai, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Ada Yüzgeç, Çağrı Balta yer alırken, yeni transferler Noa Lang, Renato Nhaga ve Sacha Boey da eklendi.

Anahtar Kelimeler:
son dakika galatasaray kadro şampiyonlar ligi
