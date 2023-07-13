SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi
  4. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibinden büyük sürpriz! Kendi evinde berabere kalınca hesaplar değişti

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibinden büyük sürpriz! Kendi evinde berabere kalınca hesaplar değişti

13.07.2023 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli olmuştu. Zalgiris-Struga FC eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak sarı-kırmızılılara rakiplerinden sürpriz bir skor geldi.

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Devler Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılmaya hak kazanmıştı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yapılan kura çekimi sonrasında Galatasaray'ın rakibi belli olmuştu. İlk maçların oynanmasının ardından büyük bir sürpriz yaşandı.

DEPLASMANDA BERABERE KALDILAR

ssn

Zalgiris-Struga FC arasında oynanan ilk maçta gol sesi çıkmadı. Turun ağır favorisi olarak gösterilen Zalgiris'in kendi evinde berabere kalması büyük bir sürpriz yarattı. Tur için avantajlı konuma gelen Struga'nın Galatasaray'ın rakibi olması bekleniyor.

STADYUMLARI 1000 KİŞİLİK

Screenshot_1

Kuzey Makedonya Ligi'nde mücadele eden Struga'nun kadro değeri 2.3 milyon euro. Geçtiğimiz sezonu Shkupi'nin 10 puan önünde tamamlayarak şampiyon olan Struga'nın en değerli oyuncusu 500 bin euro'luk değeri ile Enis Gavazaj. Struga FC, maçlarını 1000 kişi kapasiteli Gradski Stadion Struga'da oynuyor.

İLK MAÇ DEPLASMANDA

FzI-NZAXoAAjLs5

İlk karşılaşma deplasmanda 25-26 Temmuz, rövanş 1-2 Ağustos'ta oynanacak.

Galatasaray'ın grup aşaması için 3 eleme turu geçmesi gerekiyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin formatı tamamen değişiyorUEFA Şampiyonlar Ligi'nin formatı tamamen değişiyor
Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi galatasaray galatasaray muhtemel rakipleri galatasaray sampiyonlar ligi galatasaray şampiyonlar ligi grubu galatasaray şampiyonlar ligi maçı ne zaman galatasaray muhtemel rakipleri son 16 Süper Lig Devler Ligi ligi süper li

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Günün Videosu

TOGG’a çarpan patpatın sürücüsü Cumhurbaşkanı’ndan yardım istiyor
TOGG’a çarpan patpatın sürücüsü Cumhurbaşkanı’ndan yardım istiyor
Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sevgilisinin aldattığını öğrendi! İntikamı sosyal medyada olay oldu

Sevgilisinin aldattığını öğrendi! İntikamı sosyal medyada olay oldu

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Dili bir anda yeşil renge döndü ve tüylenmeye başladı

Dili bir anda yeşil renge döndü ve tüylenmeye başladı

Önce çığlık çığlığa kaçtılar! Sonra telefona sarılıp çektiler

Önce çığlık çığlığa kaçtılar! Sonra telefona sarılıp çektiler

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.