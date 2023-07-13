Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibinden büyük sürpriz! Kendi evinde berabere kalınca hesaplar değişti

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Devler Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılmaya hak kazanmıştı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yapılan kura çekimi sonrasında Galatasaray'ın rakibi belli olmuştu. İlk maçların oynanmasının ardından büyük bir sürpriz yaşandı.

DEPLASMANDA BERABERE KALDILAR

Zalgiris-Struga FC arasında oynanan ilk maçta gol sesi çıkmadı. Turun ağır favorisi olarak gösterilen Zalgiris'in kendi evinde berabere kalması büyük bir sürpriz yarattı. Tur için avantajlı konuma gelen Struga'nın Galatasaray'ın rakibi olması bekleniyor.

STADYUMLARI 1000 KİŞİLİK

Kuzey Makedonya Ligi'nde mücadele eden Struga'nun kadro değeri 2.3 milyon euro. Geçtiğimiz sezonu Shkupi'nin 10 puan önünde tamamlayarak şampiyon olan Struga'nın en değerli oyuncusu 500 bin euro'luk değeri ile Enis Gavazaj. Struga FC, maçlarını 1000 kişi kapasiteli Gradski Stadion Struga'da oynuyor.

İLK MAÇ DEPLASMANDA

İlk karşılaşma deplasmanda 25-26 Temmuz, rövanş 1-2 Ağustos'ta oynanacak.

Galatasaray'ın grup aşaması için 3 eleme turu geçmesi gerekiyor.



