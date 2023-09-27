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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih'te yıldız oyuncunun kolu kırıldı!

27.09.2023 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray rakibi olan Bayern Münih'te sakatlık haberleri peş peşe geliyor. Bayern Münih; Müller, Kim Min Jae, Upomecano ve de Ligt'in sakat olduğunu açıklamıştı. Dün oynanan Almanya Kupası maçında sakatlanan Gnabry'nin kolunun kırıldığı ifade edildi.

Serge Gnabry

Serge Gnabry

ALM Almanya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Bayern Münih
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Şampiyonlar Ligi'nde 1 maç sonra Galatasaray ile karşılaşacak Bayern Münih adeta revire döndü. Takımın yıldız isimleri peş peşe kaybeden Alman temsilcisinde son olarak Gnabry'nin kolu kırıldı.

KOLUNUN KIRILDIĞI AÇIKLANDI

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Bayern Münih, Serge Gnabry'nin kolunda kırık meydana geldiğini açıkladı. Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, "Serge Gnabry’nin kolu kırıldı. Yarın ameliyat olacak ve birkaç hafta sahalardan uzak kalacak." ifadelerini kullandı.

ALMAN DEVİ REVİRE DÖNDÜ

Bayern Münih'te 3 gün içinde sakatlanan oyuncular:

Kim Min Jae
Upamecano
De Ligt
Thomas Müller
Gnabry

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