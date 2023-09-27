Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih'te yıldız oyuncunun kolu kırıldı!

Şampiyonlar Ligi'nde 1 maç sonra Galatasaray ile karşılaşacak Bayern Münih adeta revire döndü. Takımın yıldız isimleri peş peşe kaybeden Alman temsilcisinde son olarak Gnabry'nin kolu kırıldı.
Bayern Münih, Serge Gnabry'nin kolunda kırık meydana geldiğini açıkladı. Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, "Serge Gnabry’nin kolu kırıldı. Yarın ameliyat olacak ve birkaç hafta sahalardan uzak kalacak." ifadelerini kullandı.
Bayern Münih'te 3 gün içinde sakatlanan oyuncular:
Kim Min Jae
Upamecano
De Ligt
Thomas Müller
Gnabry