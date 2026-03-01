SPOR

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'un maçında tam 7 gol atıldı!

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool FC, Premier Lig’de West Ham United’ı 5-2 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini aldı. Anfield’da gol şov yapan Kırmızılar puanını 48’e yükseltirken, West Ham 25 puanda kaldı.

Liverpool FC, İngiltere Premier Lig’in 28. haftasında Anfield Road’da West Ham United’ı konuk etti. Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi olan İngiliz devi, gol düellosuna sahne olan mücadeleden 5-2’lik galibiyetle ayrılarak formda görüntüsünü sürdürdü.

PERDE 5'TE AÇILDI

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 5. dakikada Hugo Ekitike’nin golüyle öne geçti. Baskısını sürdüren Liverpool’da 24. dakikada Virgil van Dijk farkı ikiye çıkardı. İlk yarının skorunu ise 43. dakikada Alexis Mac Allister belirledi.

İkinci yarıda konuk ekip reaksiyon gösterdi. West Ham United, 49. dakikada Tomas Soucek ile farkı azalttı. Ancak 70. dakikada Cody Gakpo sahneye çıkarak Liverpool’u rahatlattı. 75. dakikada Taty Castellano’nun golüyle umutlanan Londra temsilcisi, 82. dakikada Axel Disasi’nin kendi kalesine attığı golle bir darbe daha aldı ve maç 5-2 sona erdi.

SERİYE BAĞLADILAR

Bu sonuçla ligde üst üste üçüncü galibiyetini alan Liverpool puanını 48’e yükseltti. Kümede kalma mücadelesi veren West Ham United ise 25 puanda kaldı.

Premier Lig’de gelecek hafta Liverpool, Wolverhampton deplasmanına çıkacak. West Ham United ise Fulham’a konuk olacak.

