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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester United'ın yıldızı Marcus Rashford trafik kazası geçirdi!

24.09.2023 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester United'ın yıldızı Marcus Rashford son oynanan Burnley mücadelesinin ardından trafik kazası geçirdi. İşte detaylar...

Marcus Rashford

Marcus Rashford

İNG İngiltere
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Son günlerde saha dışı olaylarla gündemden düşmeyen İngiltere Premier Ligi'in köklü kulüplerinden olan ve aynı zamanda UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın da rakibi olan Manchester United'da korkutan bir olay yaşandı.

YILDIZ İSİM KAZA YAPTI

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Son oynanan Burnley maçının ardından Manchester United'da yıldız futbolcu Marcus Rashford, maç dönüşü bir trafik kazası geçirdi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

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Kazanın ardından İngiliz yetkililerden yapılan açıklamada 25 yaşındaki İngiliz futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.


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