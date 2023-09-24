Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester United'ın yıldızı Marcus Rashford trafik kazası geçirdi!

Son günlerde saha dışı olaylarla gündemden düşmeyen İngiltere Premier Ligi'in köklü kulüplerinden olan ve aynı zamanda UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın da rakibi olan Manchester United'da korkutan bir olay yaşandı.

YILDIZ İSİM KAZA YAPTI

Son oynanan Burnley maçının ardından Manchester United'da yıldız futbolcu Marcus Rashford, maç dönüşü bir trafik kazası geçirdi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Kazanın ardından İngiliz yetkililerden yapılan açıklamada 25 yaşındaki İngiliz futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

????Manchester United'ın yıldızı Rasford, Burnley maçının ardından trafik kazası geçirdi.



????25 yaşındaki İngiliz futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. https://t.co/53vu8UlkX0 — Mynet Spor (@mynetspor) September 24, 2023



