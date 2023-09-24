Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester United'ın yıldızı Marcus Rashford trafik kazası geçirdi!

Son günlerde saha dışı olaylarla gündemden düşmeyen İngiltere Premier Ligi'in köklü kulüplerinden olan ve aynı zamanda UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın da rakibi olan Manchester United'da korkutan bir olay yaşandı.
Son oynanan Burnley maçının ardından Manchester United'da yıldız futbolcu Marcus Rashford, maç dönüşü bir trafik kazası geçirdi.
Kazanın ardından İngiliz yetkililerden yapılan açıklamada 25 yaşındaki İngiliz futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
????Manchester United'ın yıldızı Rasford, Burnley maçının ardından trafik kazası geçirdi.— Mynet Spor (@mynetspor) September 24, 2023
????25 yaşındaki İngiliz futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. https://t.co/53vu8UlkX0