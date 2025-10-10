SPOR

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Monaco'da beklenmedik gelişme! Resmen açıklandı

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakiplerinden Monaco, teknik direktör Adi Hütter ile yollarını ayırdı. 55 yaşındaki Avusturyalı çalıştırıcı, Temmuz 2023’ten bu yana görevdeydi. Ligue 1’de sezona iyi başlayan Monaco, 9 Aralık’ta Galatasaray’ı konuk edecek. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakiplerinden Monaco, teknik direktör Adi Hütter ile yollarını ayırdı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Fransız kulübünden yapılan açıklamada, 55 yaşındaki Avusturyalı çalıştırıcının Temmuz 2023’te göreve başladığı hatırlatılarak, “Hütter, son iki sezonda elde edilen başarılı sonuçlarda önemli pay sahibi olmuştur. Monaco, Ligue 1’de iki sezondur ilk üç sırada yer alarak Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılım hakkı kazanmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

Kulüp, Hütter ve ekibine emeklerinden dolayı teşekkür ederken, gelecek kariyerlerinde başarı diledi.

GALATASARAY İLE 9 ARALIK'TA

Ligue 1’de bu sezon 7 haftada 13 puan toplayarak 5. sırada yer alan Monaco, Şampiyonlar Ligi’nde ise 2 maç sonunda 1 puanla grubunda 3. basamakta bulunuyor. Fransız temsilcisi, Devler Ligi’nin 6. haftasında 9 Aralık’ta sahasında Galatasaray’ı ağırlayacak.

