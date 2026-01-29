Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turu için Hasan Şaş'tan çok konuşulacak kehanet!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig etabının son maçında Manchester City’ye 2-0 mağlup olmasına rağmen ilk 24 içinde yer alarak son 16 turu için play-off oynama hakkı elde etti.

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa’daki yolculuğunu sürdürürken temsilcimizin muhtemel rakipleri ise İspanyol devi Atletico Madrid ile İtalya ekibi Juventus oldu.

Sarı-Kırmızılılar'ın efsane isimlerinden Hasan Şaş da sporON YouTube kanalında Galatasaray’ın play-off şansını değerlendirirken dikkat çeken bir kehanette bulundu.

"GALATASARAY BİR ADIM ÖNDE"

"Ben, Manchester City maçının 2. yarısındaki pas oranını alıyorum Galatasaray için. Bir de Bodo/Glimt maçındaki baskıyla kazanılan toplarla hayal ediyorum, oradaki pozisyona girmeyle hayal ediyorum. Galatasaray'a kim çıkarsa çıksın şansların yüzde 50, yüzde 50 olduğunu düşünüyorum. Hatta Galatasaray'ın bir adım önde olduğunu düşünüyorum.

"GÖNLÜM RAHAT"

Yeni transferler de yazılacak listeye, kadro çok geniş olacak. Galatasaray'ın o maçların öncesinde veya sonrasında bazı oyuncularını dinlendirme şansı olacak. Fizik kaliteyi de koyduğun zaman neden Galatasaray bir tur daha yükselmesin diye düşünüyorum. Onun için gönlüm rahat. Galatasaray yenilse bile gönlüm rahat çünkü o kadroyu elinde bulacak."

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sarı-kırmızılıların play-off turundaki rakibi, 30 Ocak Cuma günü yapılacak kura çekimiyle netleşecek. Play-off maçları 17-18 Şubat’ta başlayacak, rövanş karşılaşmaları ise 24-25 Şubat tarihlerinde oynanacak.