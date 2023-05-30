SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesi sonrası Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'den açıklama: Çok üzüldük!

Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesi sonrası Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'den açıklama: Çok üzüldük!

30.05.2023 22:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de sahasında Antalyaspor ile karşılaşan ve rakibini 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Arda Güler karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Genç oyuncu Galatasaray'ın şampiyon olması sonrası "Şampiyon olamadığımız için çok üzgünüz başka söyleyecek bir şey yok" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesi sonrası Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'den açıklama: Çok üzüldük!
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Arda Güler, 2-0 kazandıkları Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etmesi sonrasında üzgün olduklarını belirterek, "Şampiyonluğu kaybettiğimiz için takım olarak çok üzgünüz. Tek hedefimiz şampiyon olmaktı. Şampiyon olamadığımız için çok üzgünüz başka söyleyecek bir şey yok." sözlerini kullandı.

"ÇOK ÜZÜLDÜK"

9ed4abd1-9de3-4d85-b1bb-ba75bde933cc

Puan kaybederek hata yaptıkları maçlar nedeniyle çok üzgün olduğunu belirten Arda, "Puan kaybettiğimiz her maç çok üzüldük. Eğer hata yapmasak biz şampiyon olabilirdik. Ama hatalar yaptık ve şampiyonluk gitti. Şampiyonluğu kendi elimizle verdik." diyerek açıklamalarını tamamladı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe'de kalacak mı? Cevapladı...Fenerbahçe'de kalacak mı? Cevapladı...
Almanya'da erken sevincin sonu hüsranla bitti!Almanya'da erken sevincin sonu hüsranla bitti!
Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldıza önereceği sözleşme ortaya çıktı!Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldıza önereceği sözleşme ortaya çıktı!
Anahtar Kelimeler:
Arda Güler son dakika fenerbahçe Süper Lig maçı süper li hedefi maçın da,

En Çok Okunan Haberler

'Kaybettiniz' yorumu gelince... Bakın ne dedi

'Kaybettiniz' yorumu gelince... Bakın ne dedi

Sosyal medyada infial yaratan görüntü! Alkol masasında küçük kız çocuğunu oynattılar, açıklama geldi

Sosyal medyada infial yaratan görüntü! Alkol masasında küçük kız çocuğunu oynattılar, açıklama geldi

Beşiktaş'ta 60 milyon euroluk anlaşma!

Beşiktaş'ta 60 milyon euroluk anlaşma!

Maç öncesi alarm! Yağmur şiddetini artırdı

Maç öncesi alarm! Yağmur şiddetini artırdı

Galatasaray'da Ankaragücü maçı öncesi 'kırmızı' alarm!

Galatasaray'da Ankaragücü maçı öncesi 'kırmızı' alarm!

Pirlo futbolculuğa geri döndü!

Pirlo futbolculuğa geri döndü!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Selfie çekerken telefonunu baraj gölüne düşürdü! Suları boşalttırdı

Selfie çekerken telefonunu baraj gölüne düşürdü! Suları boşalttırdı

Annesinin cansız bedeniyle 6 yıl boyunca yaşadı! Nedeni ‘pes’ dedirtti

Annesinin cansız bedeniyle 6 yıl boyunca yaşadı! Nedeni ‘pes’ dedirtti

Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger... %50'ye varan indirim

Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger... %50'ye varan indirim

Doğduğundan beri gözleri görmüyor! “Kimse nedenini bilmiyor”

Doğduğundan beri gözleri görmüyor! “Kimse nedenini bilmiyor”

40 timsahın olduğu havuza düştü! Paramparça edildi

40 timsahın olduğu havuza düştü! Paramparça edildi

Pierre Cardin, Benetton... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Pierre Cardin, Benetton... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.